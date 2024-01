Quote e risultati Serie A 22a giornata. Passo falso della Juventus, l’Inter torna in testa, il tutto ad una settimana dall’atteso derby d’Italia che potrebbe essere decisivo per lo scudetto di questo campionato di calcio italiano 2023-24. Facciamo il punto della situazione con risultati, statistiche, quote e aggiornamenti sulla Serie A.

Quote e risultati Serie A 22a giornata: testa a testa scudetto

Un punto in più in classifica con una partita da recuperare: la sfida scudetto Inter-Juventus vede i nerazzurri davanti alla vigilia del derby d’Italia, che andrà in scena domenica 4 febbraio.

Nelle quote antepost Serie A è netto il vantaggio dell’Inter, che si gioca campione d’Italia @1.35 mentre lo scudetto ai bianconeri rimane un ipotesi valida @3.75 volte la posta, nonostante il pari con l’Empoli.

Situazione diversa per il Milan che al momento ha 8 punti di ritardo (e una partita in più) rispetto alla capolista Inter. Gli obiettivi stagionali dei rossoneri sembrano essere più l’Europa League e la conferma in zona Champions e la quota Scudetto per la squadra di Pioli ormai è proposta a ben @20 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 22a giornata: scommettitori con i nerazzurri

Secondo i dati raccolti da Planetwin365, quasi un tifoso su due (il 42%) vede i nerazzurri campioni d’Italia a fine stagione. La Juventus resta dietro, al 19%, complice il pareggio con l’Empoli che, alla viglia del Derby d’Itali, sembra avere un pò compromesso la rimonta scudetto, secondo molti tifosi.

Anche gli esperti di Snai spingono per il primo tricolore di Simone Inzaghi: in quota i nerazzurri si giocano vincenti @1,33 mentre salgono i rivali di sempre, che una settimana fa erano sotto il 3 e ora si giocano @3,50.

Quote e risultati Serie A 22a giornata: piazzamento Champions

Sette squadre in quattro punti. La lotta per il quarto posto che vale l’ingresso in Champions League, appare quanto mai incerta se togliamo le prime 3che dovrebbero essere blindate (Inter, Juventus e Milan).

Sei delle sette contendenti, devono recuperare una partita e secondo gli esperti Sisal è favorita l’Atalanta, attuale quarta, che potrebbe tornare in Champions League @2,50.

Alle spalle della Dea si piazza la Lazio di Maurizio Sarri che intanto sta ancora in corsa in questa Champions anche se agli ottavi si troverà contro il Bayern Monaco. I biancocelesti nuovamente qualificati in Champions si giocano @3,50.

Il cambio in panchina tra Mourinho e Daniele De Rossi ha giovato, in termini di punti, alla Roma che adesso si trova, con una gara in più, a un solo punto dalla quarta piazza. I giallorossi hanno ancora molti problemi ma vogliono tornare a giocare la massima competizione del calcio europeo a sei anni di distanza, un’ipotesi che si gioca @4,00.

Sono appaiate in quota Napoli e Fiorentina, entrambe offerte @5,00. Gli uomini di Mazzarri, al momento in nona posizione, con la rosa al completo sperando di risalire la classifica. I toscani, sesti, stanno attraversano un momento di difficoltà come dimostra il solo punto conquistato nelle ultime tre giornate.

Ha perso smalto e terreno la grande sorpresa della prima parte di stagione, il Bologna, a secco di successi da quattro giornate, ma il pareggio contro il Milan, a San Siro, potrebbe aver invertito la tendenza. La squadra di Thiago Motta in Champions si gioca @9 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 22a giornata: capocannoniere, Lautaro sempre favorito

Il sesto gol in quattro giornate di Dusan Vlahovic non è bastato alla Juventus per battere l’Empoli, ma ha confermato il momento d’oro del serbo, sempre a segno in campionato nel 2024. Numeri che non lasciano indifferenti i bookie: scende ancora la quota @7,50 su Sisal, per la prima volta sul trono dei bomber del nove bianconero come capocannoniere.

Un derby d’Italia doppio, visto che al comando c’è sempre Lautaro Martinez, match-winner a Firenze per l’Inter, arrivato a quota 19 centri, più 7 rispetto Vlahovic: un vantaggio che gli permette di vedere @1,11 il titolo di capocannoniere. Più lontani gli altri: Olivier Giroud e Romelu Lukaku appaiati @25 mentre il bis del campione uscente, Victor Osimhen, vale ben @67 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 22a giornata: retrocessione, Inzaghi e la Salernitana tremano

Da una parte Simone Inzaghi sta vivendo un ottimo momento con un Inter lanciatissima, dall’altra il fratello Pippo Inzaghi non se la passa certo bene sulla panchina della Salernitana che scotta sempre di più. Un gennaio da incubo per la Salernitana e una stagione sempre più indirizzata verso la retrocessione.

L’ultimo posto è ormai una costante e la linea-salvezza, distante sei punti, appare un miraggio alla luce della sconfitta con la Roma, la quarta consecutiva nell’ultimo mese. La scossa potrebbe arrivare con un cambio in panchina: l’esonero di Filippo Inzaghi entro fine campionato si gioca @1,25 su Snai, quota in discesa rispetto all’1,40 della scorsa settimana e all’1,75 di oltre un mese fa.

Contro la Roma si era parlato di ultima occasione per super Pippo: ora spetta al presidente Iervolino e al ds Sabatini prendere una decisione sul futuro, guardando già al prossimo impegno, la trasferta sul campo del Torino.

Statistiche e Betting Trend campionato di calcio italiano

Nell’ultimo turno hanno dominato i Pareggi, ben 4, con 3 vittorie per le squadre di casa e altrettante per le vittorie in trasferta. Nella 21° giornata abbiamo visto 4 partite da Over e 6 da Under, mentre con i Gol Si vediamo invertiti i risultati con 6 Gol/Gol e 4 Gol/No. Ecco il riassunto dei trend stagionali sul campionato di calcio italiano:

L’Inter è al comando in classicica, ma a livello betting, nei rendimenti sulle scommesse è la Juventus la migliore con un +35%. Se avessimo giocato 1€ sulla Juve vincente ogni partita di questo campionato, ne avremmo vinti €29.61. L’Inter è dietro coni un 29% di rendimento (e una partita in meno). Sempre sul fondo la Salernitana che avrebbe eroso il 54% del bankroll di chi avrebbe avuto la brutta idea (e la testardaggine) di giocare ogni turno sulla vittoria dei campani.

Prossimo turno: un derby d’Italia dal sapore di scudetto

Domenica sera, a San Siro, avremo una prima risposta dal campo nel testa a testa scudetto tra Inter-Juventus, ma i bookmaker puntano già sulla squadra di Inzaghi, nonostante l’Inter non vince in casa, in Serie A, contro la Juve da tre anni. Le quote danno l’Inter @1.85 mentre il colpo Juve paga molto alto @4.40. Anche gli scommettitori si schierano con i nerazzurri; le prime preferenze dei giocatori di Planetwin365 vanno al 51% sulla squadra di Inzaghi e al 21% su quella di Allegri, con un 28% che ritiene il pareggio il risultato più probabile.

La 23° giornata di Serie A sarà catalizzata dal derby d’Italia, ma inizierà già venerdì 2 febbraio con l’anticipo Lecce-Fiorentina. Interessante anche la sfida con vista Champions di domenica pomeriggio: Atalanta-Lazio. Qui la Dea si gioca @2.05 (46% di puntate sulla squadra di Gasperini) mentre la vittoria biancoceleste si gioca @3.65 (26%).

Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera all’Olimpico, con Roma-Cagliari. I giallorossi sono favoriti @1.47 di quota e raccolgono il 64% delle prime scommesse 1X2, mentre solo il13% crede nei sardi offerti in quota alta @7 (solo il Verona @7.75, in trasferta a Napoli sabato, ha una quota più alta da sfavorita).