La giornata numero 23 del massimo campionato italiano comincia venerdì 2 febbraio 2024, allo stadio Via del Mare di Lecce, dove i salentini giocheranno contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Pronostico Lecce-Fiorentina di Serie A, guida alle scommesse online.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Non è un gran periodo per i giallorossi. Ceduto Gabriel Strefezza, capitano e simbolo della promozione in Serie A e la salvezza della passata stagione, in campionato la squadra di Roberto D’Aversa ha ottenuto un solo punto nelle ultime 6 partite.

Nelle ultime due gare contro Juventus e Genoa, la squadra è stata partita per i primi 60′ per poi sciogliersi come neve al sole dopo un gol subito.

La Fiorentina fa parte del gruppo di squadre che si giocheranno la quarta posizione fino all’ultima giornata. E’ arrivata una sconfitta pesante contro l’Inter, non nel risultato ma nello sviluppo.

La squadra viola ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro la capolista, ma non ha saputo sfruttare le occasioni per quanto meno pareggiare, compreso un rigore calciato in malo modo da Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Lecce (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Blin, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda.

Fiorentina (3-4-2-1) Terracciano; Milenkovic, Ranieri, Quarta; Faraoni, Arthur, Duncan, Biraghi; Gonzalez, Bonaventura; Nzola.

Nei salentini squalificato Ylber Ramadani sarà sostituito da Alexis Blin. Per il resto solita formazione titolare, con Lameck Banda pronto a tornare dal 1′ affianco a Nikola Krstovic e Pontus Almqvist.

Nella Fiorentina Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il nuovo assetto con la difesa a tre. Sulle fasce agiranno Davide Faraoni e Cristian Biraghi, al rientro dalla squalifica. Maglia da titolare per Nico Gonzalez, nonostante l’errore dal dischetto contro l’Inter. Come punta centrale leggermente favorito M’Bala Nzola su Lucas Beltran.

Dove vederla in TV

Lecce-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN, venerdì 2 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Fiorentina

Favorita la Fiorentina dalle quote dei bookmaker, vittoria viola offerta a 2.11 Betway, 2.10 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 3.28 Betway e 3.25 AmdiralBet. La vittoria del Lecce offerta a quota 3.70.

Pronostico per questa partita di Serie A

Proviamo a dare fiducia alla squadra di casa, che deve costruire la propria salvezza in casa. Ci potrebbe scappare un pareggio, visto che il Lecce è secondo solo dietro all’Udinese per numero di risultati del genere (6 di queste volte è finito 1-1).

Pronostico: 1X a quota 1.73 Sisal e quota 1.72 AdmiralBet.

Pronostico Special per Lecce-Fiorentina

Ci piacciono le quote su Pontus Almqvist. Lo svedese è stato una rivelazione ad inizio stagione, per poi frenarsi per colpa di un infortunio.

Nella gara contro il Genoa è tornato a fare i suoi strappi, sul quale è stato concesso il rigore in favore del Lecce, sbagliato da Nikola Krstovic. Un suo tiro in porta a 1.80 e la quota Gol o Assist a 3.50 su Sisal meritano attenzione.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2