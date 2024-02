Gara a porte chiuse ad Udine, sabato 3 febbraio 2024, dopo i cori razzisti durante la sfida contro il Milan rivolti a Mike Maignan. Arriva il Monza di Raffaele Palladino che è tornato alla vittoria dopo l’ultima giornata. Udinese-Monza, pronostico, scommesse e statistiche.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Udinese è terzultima insieme a Verona e Cagliari. I friuliani arrivano dalla sconfitta di Bergamo per 2-0 ed hanno bisogno di punti per la salvezza.

Il rendimento casalingo non è dei migliori, visto che hanno conquistato solo la metà dei punti alla Dacia Arena. Lorenzo Lucca è il migliore in fase offensiva con 6 gol e 3 assist, fin qui, in Serie A.

Il Monza ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive contro il Sassuolo, dove è tornato al gol Andrea Colpani simbolo della stagione brianzola. Dieci punti di vantaggio dalla rivale di giornata, mette la squadra di Adriano Galliani ad una distanza di sicurezza dalla zona calda.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Djuric

Gabriele Cioffi sembra intenzionato a schierare. A cominciare in difesa dove Nehuén Pérez è rimasto, dopo il dietrofront del Napoli nei suoi confronti. Lazar Samardzic, anche lui vicino ad i partenopei ad inizio mercato invernale, è rimasto bianconero e sarà titolare a centrocampo.

Per Raffaele Palladino il dubbio principale riguarda l’attacco. Milan Djuric dovrebbe essere favorito rispetto a Lorenzo Colombo e Valentin Carboni per chiudere il reparto insieme a Dany Mota ed Andrea Colpani.

Dove vederla in TV

Udinese-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 3 febbraio 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Monza

Leggermente favoriti i friuliani per questa sfida, giocati vincenti a 2.30 Sisal e 2.28 Betway. Il pareggio è offerto a 3.35 Betway e Snai, la vittoria del Monza a 3.25 Snai e 3.15 AdmiralBet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Monza può giocare di rimessa ed essere molto pericolo. L’Udinese deve provare a vincere la sfida per non peggiorare la propria posizione. Ci aspettiamo una gara con molte occasioni da gol per entrambe.

Pronostico: Goal SI a quota 1.73 AdmiralBet e Betway

Pronostico Special per Udinese-Monza

Dany Mota è il giocatore più in forma del Monza. Un suo gol o assist a 3.25 su Sisal merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione