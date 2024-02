Per la ventitreesima giornata di calcio in Serie A, sabato 3 febbraio 2024, alle ore 20.45, si gioca il derby emilinao tra i padroni di casa del Bologna e la squadra ospite del Sassuolo. Pronostici Serie A: Bologna-Sassuolo, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna dopo aver iniziato l’anno nel migliore dei modi, si presenta a questa partita in ottava posizione in classifica con 33 punti, ma soprattutto con 0 vittorie ottenute nelle ultime 5 partite, comprese le coppe.

Il Sassuolo, allenato dal tecnico Alessio Dionisi, dopo averci abituato negli anni a risultati e classifiche importanti, quest’anno si trova solo in quindicesima posizione in Serie A, con 19 punti, un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ed è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite giocate.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Dove vederla in tv

Bologna – Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Dazn sabato 3 febbraio dalle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per questo match di Serie A

La favorita per la vittoria è il Bologna, che troviamo offerta vincente a quota 1.70 su Sisal e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.75, mentre la vittoria del Sassuolo, la troviamo in lavagna a quota 5.00.

Pronostici Serie A: Bologna-Sassuolo

Ci aspettiamo una partita molto chiusa soprattutto nel primo tempo, dove non vediamo molte reti. Decidiamo di prenderci dunque l’esito 1+under3.5 che troviamo a quota 2.20 su Admiralbet e su Betway

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci il risultato esatto di 1-0/2-0.