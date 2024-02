Trasferta in ciociara per il Milan di Stefano Pioli, contro una delle sorprese di questo campionato, il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Pronostico Frosinone-Milan, quote scommesse, risultato esatto per questo match di Serie A del 3 febbraio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Frosinone ha bloccato la striscia negativa di 5 sconfitte consecutive con la vittoria con il Cagliari in casa ed il pareggio in casa del Verona nell’ultima giornata di Serie A.

Sono 5 i punti di vantaggio per la squadra rispetto al trio al terzulitmo posto e la sensazione che hanno dato i gialloblu in questa stagione è che dovrebbero riuscire a salvarsi senza particolari patemi.

Il Milan si ritrova in una sorta di limbo, che non è migliorato dopo il pareggio rocambolesco in casa contro il Bologna. Troppo lontani per lottare dal titolo ed a dedita distanza dalle altre squadre che lottano per un posto in Champions League. La stagione dei rossoneri può trovare una svolta in Europa League, dove sono visti tra i favoriti per la vittoria finale.

Le probabili formazioni di Frosinone-Milan

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Eusebio Di Francesco con pochi dubbi di formazione. Quello principale è se far esordire dal primo minuto Emanuele Valeri in difesa a sinistra o se continuare adattando Marco Brescianini.

Nei rossoneri non ci dovrebbero essere sorprese con l’undici titolare che spesso si è visto in questo inizio di 2024, con Ismael Bennacer rientrato dalla Coppa d’Africa a disposizione per andare in panchina.

Dove vederla in TV

Frosinone-Milan sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 3 febbraio 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Frosinone-Milan

Favoriti i rossoneri per la vittoria, offerti a 1.67 Betway e 1.65 AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 4.45 Snai e Sisal e la vittoria del Frosinone a 4.75 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

Tutto lascia pensare ad una partita dove ci saranno diversi goal ed appoggiamo questa ipotesi.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.60 Sisal e 1.58 Betway

Pronostico Special per Frosinone-Milan

Proviamo due giocate su Rafa Leao. Tutti sanno che il portoghese non segna in campionato da settembre. Un suo gol o due su tiri in porta hanno la stessa quota 3.00 su Sisal e si può puntare.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-2 / 1-3

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione