Il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, è in programma questa sera alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, e vedrà scendere il campo la Roma opposta al Cagliari. Pronostico Roma-Cagliari, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I giallorossi arrivano a questo match casalingo di Serie A, sesti in classifica con 35 punti, a pari merito con il Napoli, ma un successo questa sera, porterebbe la squadra allenata da Daniele De Rossi, ad un solo punto dalla zona Champions League, ora occupata dall’Atalanta.

Il Cagliari si presenta nella capitale, in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. I sardi sono a 18 punti, a pari merito con Empoli e Cagliari, con 5 punti di vantaggio sulla Salernitana ultima e con un punto da recuperare su Udinese e Sassuolo.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola, Lapadula, Petagna. All.: Ranieri

Dove vederla in TV

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 5 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Cagliari

Roma nettamente favorita per la vittoria per questo match interno contro il Cagliari. Segno 1 offerto vincente a quota 1.40 su Sisal e su Betway, il pareggio giocato a quota 4.50, la vittoria ospite pagata 8 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Roma viene da due vittorie consecutive e con un successo anche nella partita di questa sera, la zona Champions League si avvicinerebbe molto. Il Cagliari invece viene da due sconfitte consecutive e firmerebbe per un pareggio.

Pronostico: 1+Over 1.5 offerto a quota 1.70 su Betway e a quota 1.73 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1

