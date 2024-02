Quote e risultati Serie A 23a giornata. La vittoria contro la Juventus in un importantissimo derby d’Italia, fa volare l’Inter che nelle quote antepost ipoteca lo scudetto mentre il Bologna continua a credere nella top-4 che vale la Champions. Prossimo turno molto interessante con Roma-Inter e Milan-Napoli.

Quote e risultati Serie A 23a giornata: l’Inter ipoteca lo Scudetto

L’Inter fa un altro grande passo in avanti verso lo scudetto grazie alla vittoria nel derby d’Italia con la Juventus che fa crollare le quote per il ventesimo titolo nerazzurro ora offerto @1,13 su AdmiralBet, mentre una rimonta in classifica dei bianconeri (ora a -4 con una partita in più) vale @4,35 la posta.

Situazione diversa e più difficile per il Milan che ha due squadre da rimontare e la distanza dalla vetta è di 8 punti (ma potrebbero essere 11), e questo porta i rossoneri ad una quota alta @20 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 23a giornata: Bologna da Champions

L’inizio del 2024 aveva spento un pò l’entusiasmo, ma il pareggio con il Milan e la vittoria sul Sassuolo hanno riportato il Bologna a un passo dalla zona Champions, e i bookmaker tornano a crederci. Su Sisal l’arrivo tra le prime quattro a fine stagione per Thiago Motta e i suoi si gioca @10.

Quote alte rispetto a quelle di rivali meno in forma come Lazio @9, e Fiorentina @8. I rossoblù, quindi, dovranno giocare sulle ali dell’entusiasmo di una piazza che manca dall’Europa da quella finale Intertoto del 2002 persa con il Fulham. La Champions dista solo tre punti e le dirette rivali saranno impegnate nelle competizioni europee: l’impresa sembra tutt’altro che impossibile per i felsinei che continuano a crederci.

Statistiche e Betting Trend campionato di calcio italiano

L’ultimo turno di campionato ci ha regalato una netta prevalenza delle squadre di casa, col fattore campo rispettato in 6 partite, e 1 sola vittoria in trasferta (il Milan); a completare il quadro 3 pareggi, ma vediamo anche la situazione delle reti. Nella 23° giornata abbiamo assistito a 6 partite da Over 2.5 e a 5 Gol SI.

Vediamo gli aggiornamenti stagionali delle principali statistiche di Serie A che rimane di poco un campionato da Under (50.44%) anche se nelle ultime 5 giornate questo trend è cambiato parecchio e abbiamo assistito al 65.22% di partite chiuse con almeno 3 gol complessivi

Prossimo turno: doppio big match con Roma-Inter e Milan-Napoli

La 24° giornata di Serie A inizierà con l’anticipo di venerdì 9 febbraio tra Salernitana-Empoli, sfida salvezza con quote in equilibrio (leggermente favoriti i padroni di casa che raccolgono anche il 39% delle prime preferenze degli scommettitori di Planetwin365, con la vittoria ospite al 31% e un corposo 30% che crede nel pareggio).

Al sabato altre tre partite, da non perdere quella delle opre 18:00 all’Olimpico: Roma-Inter. Con Daniele De Rossi in panchina i giallorossi si sono rivitalizzati, ma l’Inter ha passato anche l’ostacolo Juve, e si gioca favorita @1.87 per un altro successo. Anche gli scommettitori ci credono, puntando addirittura al 50% per la squadra ospite, mentre solo il 22% crede nella vittoria della Roma.

Domenica altre 5 partite, riflettori puntati alla sera a San Siro con Milan-Napoli. I rossoneri si giocano da favoriti in quota sotto la pari e i primi scommettitori sono d’accordo con un 49% di puntate sul Milan e solo un 25% sui partenopei. Il turno si chiuderà col posticipo di lunedì sera: Juventus-Udinese. I bianconeri sono chiamati subito al riscatto e sono i massimi favoriti di giornata con quota @1.38 e il 68% di preferenze (un 11% crede nella vittoria esterna dei friulani).