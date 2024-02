Ventiquattresima giornata di Serie A che comincia venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20.45, dall’Arechi di Salerno, dove i padroni di casa ospiteranno l’Empoli per uno scontro salvezza fondamentale per la stagione di entrambe. Pronostico Salernitana-Empoli, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il pareggio di Torino ha acceso qualche speranza per la Salernitana di Filippo Inzaghi. La squadra campana deve fare un vero e proprio miracolo per salvarsi e deve cominciare da questa partita.

Il mercato invernale ha portato diversi giocatori, anche a livello internazionale, come Jerome Boateng che per carisma ed esperienza è stato messo subito in campo.

L’Empoli ha cambiato marcia con l’arrivo di Davide Nicola. cinque punti dei 18 totali con il suo arrivo in panchina. La squadra toscana punta ad una nuova salvezza con la solita politica dei giovani da lanciare.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

Salernitana (4-3-3) Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pirola, Bradaric; Basic, L.Coulibaly, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna.

Empoli (3-4-1-2) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski; Cambiaghi, Cerri.

Filippo Inzaghi dovrebbe recuperare Boulaye Dia al centro dell’attacco. In difesa confermato al centro Jerome Boateng, dopo l’esordio di Torino.

Solito modulo per Davide Nicola e pochi cambi rispetto al pareggio in casa dell’Empoli. Cerca una maglia da titolare Matteo Cancellieri in avanti, che nelle ultime due partite è entrato sempre bene a gara in corso.

Dove vederla in TV

Salernitana-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN venerdì 9 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Salernitana-Empoli

Salernitana leggermente favorita, offerta vincente a 2.49 Betway e 2.45 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.20 Sisal e 3.18 Betway, la vittoria dell’Empoli pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Difficile attendersi una partita ricca di reti. La Salernitana nell’ultima sembra abbia trovato un assetto difensivo buono, stesso discorso per l’Empoli che con il nuovo allenatore ha subito solo 1 gol in 3 partite.

Pronostico: Under 2.5 offerto a quota 1.65 su Sisal e AdmiralBet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-0