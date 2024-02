Per la ventiquattresima giornata di calcio in Serie A, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 15 si gioca il match tra i padroni di casa del Cagliari e la squadra ospite della Lazio. Pronostico Cagliari-Lazio di Serie A, guida alle scommesse online.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari è reduce da un anno molto complicato, la squadra allenata da Claudio Ranieri, e diciottesima in classifica, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite ed è in lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B.

Dall’altra parte troviamo la Lazio, che è al nono posto in classifica, in corsa per un posto in Europa, ma i ragazzi di Sarri, dopo un buon inizio di 2024, arrivano a questo match dopo 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 partite giocate.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Azzi; Lapadula, Petagna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe

Dove vederla in TV

Cagliari – Lazio, sarà trasmessa in diretta su Dazn Sabato 10 febbraio alle ore 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Lazio

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è la Lazio che troviamo a quota 2.20 su Sisal e Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria del Cagliari viene data in lavagna a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita combattuta, visto che giocare all’unipol domus non è mai facile. Decidiamo comunque di dare fiducia alla Lazio e di prenderci l’esito 2 fisso a quota 2.20 su Betway e su Snai

