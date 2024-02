Pronostici Serie A 2023-24 24a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Big match Roma-Inter e Milan-Napoli.

Pronostici Serie A 2023-24242a giornata: anticipo del venerdì

SALERNITANA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi F.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Nicola

STATISTICHE

-La prossima sarà l’ottava sfida in Serie A tra Salernitana ed Empoli, con i granata che hanno vinto solo una volta (3N, 3P).

-Le sette sfide tra Salernitana ed Empoli in Serie A hanno visto segnare entrambe le squadre in sei occasioni – fa eccezione solo il match d’andata, vinto dai toscani per 1-0 – e hanno registrato una media di 3.3 gol realizzati a partita.

-La Salernitana ha pareggiato due delle tre gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (1P) – subendo 2.3 gol in media a partita in questi match -, inclusa la più recente: 2-2 il 5 settembre 2022, sotto la guida dell’attuale tecnico degli Azzurri, Davide Nicola.

-Salernitana-Empoli sarà la sfida tra i due peggiori attacchi del campionato (19 gol i granata, 15 gli Azzurri); la squadra toscana, in particolare, è anche quella rimasta senza segnare in più partite (13) nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.

TIPS: UNDER 2.5 @1.65

Pronostici Serie A 2023-24 24a giornata: le partite di sabato

CAGLIARI-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Viola; Lapadula. All. Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

STATISTICHE

-Il Cagliari non ha vinto alcuna delle ultime 17 sfide contro la Lazio in Serie A (3N, 14P).

-La Lazio ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (1N), segnando esattamente due gol in media a partita in questo parziale e subendo più di una rete soltanto in occasione della mancata vittoria.

-Il Cagliari ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A, senza segnare nelle ultime due.

-Il Cagliari ha subito tre sconfitte consecutive in Serie A, subendo esattamente tre gol in media a partita.

TIPS: LAZIO @2.20

ROMA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

STATISTICHE

-La Roma ha perso cinque delle ultime sei sfide in Serie A contro l’Inter (1V), incluse le ultime due senza segnare.

-L’Inter è andata a segno in 18 delle ultime 19 sfide contro la Roma in Serie A, inoltre, in cinque delle ultime sei gare contro i capitolini in campionato i nerazzurri hanno aperto le marcature nel primo tempo.

-’Inter ha subito appena 10 gol in questo campionato. Oltre ad avere la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei, l’Inter ha anche la miglior differenza reti tra le squadre di questi tornei: +41, a fronte di 51 gol segnati e per l’appunto 10 incassati – segue il Bayern Monaco con +40.

-Roma (15) e Inter (14) sono le due squadre che hanno segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A.

-La Roma ha vinto tutte le tre partite sotto la guida di Daniele De Rossi in Serie A.

-Romelu Lukaku – tre stagioni con l’Inter tra il 2019 e il 2023, segnando 57 gol in 97 presenze in Serie A – non trova la rete contro una squadra con cui ha giocato in precedenza nei big-5 campionati europei dal 25 febbraio 2018, con il Manchester United contro il Chelsea.

-Lautaro Martínez – a quota 19 reti in questo campionato – potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A con l’Inter, dopo Giuseppe Meazza e Stefano Nyers.

TIPS: INTER SEGNA PER PRIMA @1.57

SASSUOLO-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Bajrami, Volpato, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Tameze, Sazanov; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

STATISTICHE

-Ben sette delle 10 sfide al Mapei Stadium in Serie A tra Sassuolo (1V) e Torino (2V) sono finite in parità, inclusa la più recente inoltre, queste 10 partite hanno visto segnare in totale solo otto reti nei primi tempi, una media di 0.8 nelle prime frazioni a match.

-In una classifica che considera solo i primi tempi, il Sassuolo sarebbe settimo in questo campionato con 33 punti; nelle seconde frazioni, infatti, i neroverdi hanno segnato solo 11 reti (più soltanto di Empoli con nove e Torino a quota 10) e subito 24 gol (meno solo della Salernitana con 25).

-Il Torino ha subito solo 19 gol e collezionato 11 clean sheet dopo 22 gare giocate in una stagione di Serie A, entrambi questi due eventi non si verificavano nel club granata dal 1992/93.

-Dall’inizio dello scorso dicembre, il Torino sarebbe settimo in campionato con 16 punti conquistati (4V, 4N, 1P), mentre il Sassuolo sarebbe ultimo in classifica, con soli quattro punti raccolti nel periodo in Serie A (1V, 1N, 7P).

-Da una parte il Torino è la squadra che ha subito meno gol nel 2024 in Serie A (solo uno in quattro match), dall’altra il Sassuolo è la formazione che ha segnato meno reti nel nuovo anno in campionato (tre in quattro gare).

TIPS: 1X PRIMO TEMPO @1.40

Pronostici Serie A 2023-24 24a giornata: le partite di domenica

FIORENTINA-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti. All. Italiano

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco

STATISTICHE

-Dopo aver vinto 4-1 nella prima sfida contro il Frosinone in Serie A (1° novembre 2015), la Fiorentina non ha vinto alcuna delle successive quattro gare contro i ciociari, pareggiandone tre (1P), incluso il match di andata.

-In una classifica di Serie A che tiene conto solo del nuovo anno solare, la Fiorentina sarebbe ultima assieme alla Salernitana con un punto a testa.

-Il Frosinone ha perso sei delle ultime otto gare in Serie A (1V, 1N), subendo in media 2.5 gol a partita; in questo parziale, inoltre, le uniche due partite senza sconfitta sono state contro squadre che iniziavano la giornata al di sotto dei ciociari in classifica.

-Il Frosinone è una delle tre squadre (con Cagliari e Lecce) ancora a caccia della vittoria in trasferta in questo campionato; l’ultimo successo dei ciociari fuori casa in Serie A è arrivato proprio sul campo della Fiorentina, ma nell’ormai lontano 7 aprile 2019

TIPS: FIORENTINA @1.50

BOLOGNA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta T.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A (1N); in questi cinque match sono stati realizzati complessivamente 19 gol (3.8 di media a gara).

-Il Bologna è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A (9V, 4N): l’unico successo dei salentini in casa degli emiliani nel torneo risale al 18 settembre 2011 (2-0). Inoltre i l Bologna è imbattuto da 10 gare al Dall’Ara in campionato (8V, 2N).

TIPS: OVER 2.5 @2.20

MONZA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; V. Carboni, Colpani; Djuric. All. Palladino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

STATISTICHE

-Il Monza è imbattuto contro il Verona in Serie A (2V, 1N). Tra campionato e coppa il Monza ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro il Verona (1N, 1P).

-Il Monza ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato.

-Dalla scorsa stagione solo l’Almería (36) ha perso più partite del Verona (34 su 61 match) nei maggiori cinque campionati europei (esclusi spareggi) – stesso discorso considerando solo le trasferte: soltanto l’Almería (24) conta più sconfitte fuori casa degli scaligeri (20).

TIPS: MONZA @2.05

GENOA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

STATISTICHE

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (9V, 4N). L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro il Genoa.

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite di campionato (3V, 5N): è una delle sole tre squadre a non aver mai perso da metà dicembre nel torneo (Inter e Milan le altre).

-L’Atalanta ha vinto le ultime tre gare di campionato ma ha guadagnato solo due punti nelle ultime quattro trasferte.

-Considerando solo i primi tempi di questo campionato il Genoa avrebbe 35 punti, meno soltanto di Inter (54) e Milan (46) – analizzando, invece, solo i secondi tempi il Grifone avrebbe 22 punti, più solo di Salernitana (19) ed Empoli (20).

-Da una parte il Genoa è la squadra che ha subito più gol (cinque) nei minuti di recupero finali in questa Serie A, dall’altra l’Atalanta ha realizzato quattro reti oltre il minuto 90, nessuna formazione ha fatto meglio (al pari di Bologna, Cagliari e Roma).

TIPS: ATALANTA SEGNA PER ULTIMA @1.66

MILAN-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Milan e Napoli in Serie A: tre vittorie per parte e quattro pareggi. Milan e Napoli hanno pareggiato 26 delle 75 sfide in casa dei rossoneri in Serie A (completano 32 successi lombardi e 17 campani)

-A partire da metà dicembre 2023 il Milan ha guadagnato 2.5 punti di media in Serie A (in otto match sei vittorie e due pareggi), solo l’Inter (2.7) ha registrato una media punti più alta nel periodo.

-Il Milan ha sia segnato che subito almeno due reti in tutte le ultime tre partite di campionato. Il Napoli non ha segnato alcuna rete nelle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 3P).

-Il Napoli è la vittima preferita di Olivier Giroud con la maglia del Milan tra tutte le competizioni: cinque reti, quattro di queste sono però arrivate al Maradona. L’attaccante francese è stato coinvolto in 19 gol in 20 gare di questo campionato (11 reti e 8 assist).

-Matteo Politano ha realizzato cinque gol contro il Milan in Serie A, contro nessuna squadra ha segnato di più nel torneo (cinque anche contro il Genoa). Quattro di queste sue cinque reti sono arrivate al Meazza.

TIPS: MILAN @2.00

Pronostici Serie A 2023-24 24a giornata: il posticipo del lunedì

JUVENTUS-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Udinese in campionato senza subire gol.

-Dopo cinque successi di fila in campionato, la Juventus ha registrato un solo punto negli ultimi due match.

-L’Udinese ha guadagnato 19 punti in 23 match di questo campionato, eguagliando la sua peggior stagione in Serie A dopo altrettante partite nell’era dei tre punti a vittoria (come nel 2018/19).

-L’Udinese è la squadra che ha perso più punti (15) a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra parte la Juventus è invece una delle quattro formazioni a non aver perso alcun punto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al pari di Inter, Milan e Empoli.

TIPS: JUVENTUS @1.44

