Il big match della ventiquattresima giornata di Serie A, è in programma allo Stadio Olimpico, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 18, e vede la Roma ospitare la capolista del campionato, l’Inter. Pronostico Roma-Inter, big match di Serie A del 10/02/2024

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma arriva a questo match casalingo di Serie A, quinta in classifica a 38 punti, ad un solo punto dalla zona Champions League il prossimo anno, ora occupata dall’Atalanta.

La squadra giallorossa, allenata da Daniele De Rossi, è in forma e viene da tre vittorie consecutive, l’ultima a valanga per 4 a 0 in casa contro il Cagliari.

L’Inter si presenta nella capitale, prima in classifica e dopo il successo contro la Juventus per 1 a 0, ottenuto in casa nello scorso turno di campionato.

I neroazzurri arrivano da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 partite di Serie A giocate, e si preparano così al meglio al prossimo impegno di Champions League in programma contro l’Atletico Madrid il 20 febbraio.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Dove vederla in TV

Roma-Inter, sarà trasmessa in diretta su Dazn Sabato 10 febbraio alle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Inter

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Inter che troviamo offerta a quota 1.90 su Sisal e su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria della Roma viene inserita in lavagna a quota 4.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita combattuta, poiché la Roma sta dimostrando che può giocare ad altissimo livello. Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI che troviamo a quota 2.00 su Snai e su Admiralbet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1