Pronostico Bologna-Lecce 11 febbraio 2024. Domenica sera andrà in scena la ventiquattresima giornata della Serie a , dove si affronteranno Bologna contro Lecce.

Pronostico Bologna-Lecce 11 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match con ambizioni diverse: il Bologna è la rivelazione del campionato che al momento si trova in sesta posizione ed è reduce da 3 risultati utili nelle ultime 5 partite.

Il Lecce invece al momento si trova in tredicesima posizione con 24 punti ed è reduce da 3 sconfitte e 1 vittorie nelle ultime 4 partite.

Pronostico Bologna-Lecce 11 febbraio 2024: Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Saelemaekers, Zirkzee, Orsolini. All. Thiago Motta

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

Pronostico Bologna-Lecce 11 febbraio 2024: Dove vederla in tv

Bologna – Lecce sarà trasmessa in diretta su Dazn Domenica 11 febbraio dalle ore 15.00.

Pronostico Bologna-Lecce 11 febbraio 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Bologna che troviamo a quota 1.73, il pareggio invece lo si può trovare a 3.60, mentre la vittoria del Lecce , viene data in lavagna a quota 5.25. Vediamo ora la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita:

Pronostico Bologna-Lecce Serie A

Ci aspettiamo una partita abbastanza ostica dove vediamo comunque favorito il Bologna e decidiamo di prenderci l’1 fisso a quota 1.73.

Pronostico Special Bologna-Lecce

Come pronostico special decidiamo di prenderci là combo 1/1 parziale finale a quota 2.50.