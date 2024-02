Pronostico Genoa-Atalanta 11 febbraio 2024. Domenica sera andrà in scena la ventiquattresima giornata della Serie a, dove si affronteranno Genoa contro Atalanta.

Pronostico Genoa-Atalanta 11 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match con delle prestazioni di altissimo livello: il Genoa è reduce da ben 3 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 5 partite ufficiali.

Dall’altra parte troviamo l’Atalanta che sta ritrovando il suo miglior gioco e al momento i ragazzi di Gasperini sono reduci da 5 vittorie consecutive, una di queste in amichevole.

Pronostico Genoa-Atalanta 11 febbraio 2024: Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini.

Pronostico Genoa-Atalanta 11 febbraio 2024: Dove vederla in tv

Genoa – Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn Domenica 11 febbraio dalle ore 18.00.

Pronostico Genoa-Atalanta 11 febbraio 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è l’Atalanta che troviamo a quota 2.05, il pareggio invece lo si può trovare a 3.30, mentre la vittoria del Genoa , viene data in lavagna a quota 3.75. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Serie A:

Pronostico Genoa-Atalanta Serie A

Ci aspettiamo una partita abbastanza ostica, oramai è risaputo che giocare a Genova non è mai stato facile. Decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 2.00.

Pronostico Special Genoa-Atalanta

Come pronostico special decidiamo di prenderci la X fissa che troviamo a quota 3.30.