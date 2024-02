Pronostico Milan-Napoli 11 febbraio 2024. Domenica andra in scena la ventiquattresima giornata della Seria a , dove sì affronteranno Milan contro Napoli.

Pronostico Milan-Napoli 11 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match in un periodo molto positivo: il Milan al momento in terza posizione arriva a questa partita con uno score positivo che parla di 4 risultati positivi nelle ultime 5 partite.

Dall’altra parte troviamo il Napoli di Mazzarri che dopo un inizio di campionato molto complicato hanno ritrovato il loro gioco. Il Napoli arriva a questo match con una sola sconfitta nelle ultime 5 partite arrivata in fila e di supercoppa contro l’Inter .

Pronostico Milan-Napoli 11 febbraio 2024: Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Milan-Napoli 11 febbraio 2024: Dove vederla in tv

Milan – Napoli sarà trasmessa in diretta su Dazn Domenica 11 febbraio alle ore 20.45.

Pronostico Milan-Napoli 11 febbraio 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Milan che troviamo a quota 1.95 circa , il pareggio invece lo si può trovare a 3.60, mentre la vittoria del Napoli viene data in lavagna a quota 3.80 circa. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Serie A:

Pronostico Milan-Napoli Serie A

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove i ragazzi di Mazzarri venderanno cara la pelle. Decidiamo di puntare l’esito Goal che troviamo a quota 1.70.

Pronostico Special Milan-Napoli

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’esito 1X+Goal a quota 2.40.