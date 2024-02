Il postico della ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A, è in programma questa sera alle ore 20.45 a Torino, tra i padroni di casa della Juventus e l’Udinese. Pronostico Juventus-Udinese, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Juventus, arriva a questo match casalingo di Serie A, seconda in classifica a meno 7 punti dalla capolista Inter.

I bianconeri nelle ultime due giornate di campionato giocate, hanno raccolto un solo punto, con il pareggio interno 1 a 1 contro l’Empoli a qui è seguita la sconfitta di Milano, contro i neroazzurri per 1 a 0.

I Friulani dell’Udinese, arrivano a Torino, in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. Gli uomini allenati da Mister Gabriele Cioffi, sono fermi a 19 punti, a pari merito con il Verona, con un punto di vantaggio sul Cagliari penultimo e con uno di svantaggio sul Sassuolo ora salvo.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi

Dove vederla in TV

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 12 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Udinese

Le quote dei principali bookmaker italiani, premiano la vittoria interna della Juventus. Segno 1 bancato vincente a quota 1.40 su Snai e a quota 1.42 su Sisal, il pareggio inserito in lavagna a quota 4.50, la vittoria esterna paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Juventus ha un solo risultato utile, la vittoria, per continuare a sperare nella vittoria dello Scudetto. L’Udinese invece cercherà di portare a a casa un preziosissimo punto da questa trasferta torinese.

Pronostico 1 + Over 1.5 offerto a quota 1.80 su Betway e a quota 1.82 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione