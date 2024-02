Mercoledì 14 febbraio 2024, è in programma un recupero in Serie A, allo stadio Renato Dall’Ara, tra Bologna e Fiorentina, molto importante per la parte alta della classifica. Pronostico Bologna-Fiorentina, quote scommesse, risultato esatto di Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Bologna, arriva a questo recupero di Serie A, quinta in classifica con 39 punti, a meno 3 dalla zona Champions League, ora occupata dall’Atalanta. Gli uomini allenata dal tecnico Thiago Motta, stanno giocando una stagione d’oro, con 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

La Fiorentina arriva in Emilia, al settimo posto in classifica con 37 punti, ad un solo punto dalla Roma e a due dal Bologna. Dopo un periodo di calo fisico, con un solo punto raccolto in quattro gare giocate è arrivata la roboante vittoria interna per 5 a 1 contro il Frosinone.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Beltran, Gonzalez; Belotti.

Dove vederla in TV

Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN, mercoledì 14 febbraio alle ore 19.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Fiorentina

Partita molto equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker questa tra Bologna e Fiorentina. Vittoria interna inserita in lavagna a quota 2.30 sia su Sisal che su Betway, il pareggio giocato a quota 3.15, la vittoria esterna pagata a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita che ci aspettiamo molto chiusa questa tra Bologna e Fiorentina. Il Bologna è più in forma dei viola e potrebbe sfruttare il campo di casa per portare a casa i 3 punti.

Pronostico 1 a quota 2.30.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 2-1