La giornata numero 25 del massimo campionato italiano di Serie A, comincia a Torino, dove i granata ospiteranno venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 19 il Lecce di Roberto D’Aversa. Pronostico Torino-Lecce, quote scommesse e stato di forma per questo match di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino in questo 2024 non ha mai perso con 3 pareggi e 2 vittorie in campionato. La squadra di Ivan Juric sembra avere il ruolo della prima squadra salva e che allo stesso tempo non ha la possibilità per lottare per l’Europa, anche se rimane un possibile obiettivo.

Nell’ultima partita giocata non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro un Sassuolo in evidente difficoltà.

Il Lecce arriva a Torino dopo la batosta subita a Bologna per 4-0. E’ stata la prima partita di questo campionato per i salentini dove la squadra non è riuscita ad essere quasi mai in partita.

Un netto passo indietro dopo la vittoria, in rimonta, nella settimana precedente contro la Fiorentina. I punti di distacco dal Verona terzultimo sono 5, ma non bastano assolutamente ed i giallorossi dovranno provare a trovare punti preziosi in ogni occasione.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Lovato; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Nei granata mancheranno in difesa Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez, per il reparto che è stato quasi sempre in emergenza in questa stagione.

Roberto D’Aversa schiererà la formazione tipo, con Valentin Gendrey rientrante dopo la squalifica. In attacco a sinistra spazio a Nicola Sansone, visto l’infortunio di Lameck Banda a Bologna.

Dove vederla in TV

Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, venerdì 16 febbraio 19.00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Lecce

Favorito per il successo il Torino per questa sfida a 1.75 Betway e 1.73 AdmiralBet. Il pareggio è dato a 3.52 Betway e 3.50 AdmiralBet. La vittoria del Lecce a quota 5.25 su Sisal e su Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

All’andata finì 1-0 per il Torino ed è stata la svolta per la squadra granata, che arrivò in Via del Mare con una classifica precaria. Ci sembra alta, come spesso accade, la quota dell’Over 1.5 per una partita del Lecce. E’ vero che entrambe le squadre non segnano tantissimo, ma non ci aspettiamo una gara dove l’obiettivo per entrambe sarà non subire gol.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1,43 su AdmiralBet e a quota 1.40 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0