Per la venticinquesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sabato 17 febbraio, alle ore 15, allo Stadio Maradona, il Napoli affronta il Genoa. Pronostico Napoli-Genoa, scommesse, stato di forma e previsione per quesa partita di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Momento non facile, per i Campione d’Italia in carica del Napoli, che arrivano a questo match casalingo di Serie A, solo noni in classifica con 35 punti, e staccati di 7 punti dalla zona Champions League. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta subita a Milano contro il Milan per 1 a 0.

Il Genoa di Mister Alberto Gilardino, dopo un inizio di campionato difficile, ha iniziato a macinare risultati utili e ora si trova a metà classifica con 29 punti, 10 di vantaggio sulla zona salvezza. I rossoblù sono reduci dalla pesante sconfitta interna subita dall’Atalanta per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Sabelli; Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Lobotka, Cajuste, Zambo Anguissa; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Dove vederla in TV

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 17 febbraio 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Genoa

Le quote offerte dai bookmaker, premiano la vittoria interna del Napoli. Segno 1 offerto vincente a quota 1.60 su Snai e a quota 1.63 su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 3.80, mentre la vittoria esterna paga 6 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

In Napoli deve vincere per rilanciare la corsa ad un posto in Europa la prossima stagione, al Genoa andrebbe bene anche un punto in questa trasferta. Pronostico: 1+ Over 2.5 offerto a quota 2.75 su Betway e a quota 2.80 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-0