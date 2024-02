Sfida nel ricordo di Silvio Berlusconi che è stato il presidente di entrambe le squadre quella in programma a Monza, domenica 18 febbraio 2024.. Il Milan cerca punti per consolidare il posto in Champions League e mantenere la distanza dall’Inter capolista. Pronostico Monza-Milan, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza, dopo la sorprendente sconfitta di Empoli, ha ottenuto una vittoria e due pareggi senza subire gol. L’unico gol segnato è stato realizzato da Andrea Colpani che è il miglior marcatore dei brianzoli con 7 gol in Serie A.

Il Milan arriva a questa sfida in una condizione invidiabile. Il perentorio 3-0 al Rennes in Europa League è l’ultima delle vittorie inanellate nell’ultimo periodo.

I rossoneri, dopo la vittoria in rimonta contro il Newcastle a metà dicembre, hanno perso solo in Coppa Italia contro l’Atalanta (bestia nera con 2 sconfitte in 2 incontri disputati con i bergamaschi).

Le probabili formazioni di Monza-Milan

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Mota, Colpani; Djuric

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Giroud

Nei brianzoli dovrebbe rientrare Danilo D’Ambrosio, dopo l’assenza contro il Verona. In attacco l’ex Lorenzo Colombo dovrebbe partire dalla panchina.

Dubbio Rafa Leao per i rossoneri. Il portoghese al termine della sfida del Rennes ha detto che ci sarà contro il Monza, bisogna vedere se dal primo minuto o a gara in corso.

Dove vederla in TV

Monza-Milan sarà trasmessa in diretta DAZN domenica 18 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Milan

Favorito il Milan per il successo a quota a 1.80 AdmiralBet e Betway, il pareggio offerto a 3.65 Snai e 3.61 Betway. la vittoria interna del Monza offerta a quota a 4.50 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

Può essere la partita giusta per tornare a vedere almeno 2 gol in una partita del Monza. Proviamo il classico multigol buono per una multipla.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.36 Sisal e a su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 0-2

