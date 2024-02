Per la venticinquesima giornata di calcio in Serie A, domenica 18 febbraio 2024, alle ore 15 si gioca il derby toscano tra la squadra di casa dell’Empoli e la Fiorentina. Pronostico Empoli-Fiorentina, scommesse, risultati esatti e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Empoli, è al sedicesimo posto in classifica in Serie A con 21 punti, e nelle ultime 4 partite giocate sono arrivati 8 punti, con 2 pareggi e 2 vittorie, l’ultima in trasferta a Salerno per 3 a 1.

La Fiorentina arriva a questo derby toscano, settimo in classifica con 37 punti, a pari merito con la Lazio. I viola, allenati da Mister Vincenzo Italiano, arrivano dalla sconfitta subita in trasferta a Bologna per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Grassi, Maleh, Gyasi; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Davide Nicola

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vederla in TV

Empoli – Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 18 febbraio dalle ore 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Empoli-Fiorentina

La favorita per la vittoria è la Fiorentina che troviamo a quota 2.05 su Sisal e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria dell’Empoli , viene data in lavagna a quota 3.80.

Pronostico Empoli-Fiorentina

Ci aspettiamo una partita aperta, dov’è entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti. Decidiamo di dare fiducia comunque ai ragazzi di Italiano, e dunque di prenderci l’esito 2 fisso che troviamo a quota 2.05.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-2