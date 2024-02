Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Impegni sulla carta agevoli per tutte le big, ma sarà davvero così? Il turno sarà chiuso dal derby Monza-Milan.

Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata: doppio anticipo del venerdì

TORINO-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Torino ha vinto le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A senza subire gol.

-Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di campionato (2V, 3N).

-Il Torino ha subito un solo gol negli ultimi cinque match all’Olimpico Grande Torino in campionato, mantenendo la porta inviolata nei due più recenti. I granata hanno mantenuto 11 volte la porta inviolata in questo campionato in 23 partite.

-Il Lecce ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, segnando una sola rete.

-Dalla 17ª° giornata di questo campionato, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Lecce in Serie A: quattro in otto partite (1V, 1N, 6P), al pari di Frosinone e Sassuolo. Nel periodo, inoltre, solo il Napoli (quattro) ha segnato meno reti dei salentini (cinque).

TIPS: TORINO @1.78

INTER-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Dia. All. Liverani

STATISTICHE

-Un solo pareggio in nove sfide tra Inter e Salernitana in Serie A: 1-1 il 7 aprile 2023 all’Arechi, completano il bilancio sei vittorie nerazzurre e due successi granata. La Salernitana ha perso tutte le quattro trasferte contro l’Inter in campionato.

-L’Inter è la squadra con la percentuale di vittorie più alta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 83% (19 successi in 23 match); i nerazzurri sono anche l’unica formazione che ha registrato un numero maggiore di clean sheet (14) rispetto ai gol subiti in queste competizioni (12).

-La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte di campionato (1V, 1N, 1P.

-Fabio Liverani ha fin qui sempre perso all’esordio sulla panchina di una squadra di Serie A: alla guida del Genoa contro l’Inter il 25/08/2013 (0-2), con il Lecce sempre contro l’Inter il 26/08/2019 (0-4) e con il Parma contro il Napoli il 20/09/2020 (0-2).

-Sfida tra la squadra che ha segnato più reti nel corso dei secondi tempi in questo campionato (Inter, 30) e quella che ha subito il maggior numero di gol nelle seconde frazioni di gioco (Salernitana, 27).

TIPS: INTER 2° TEMPO @1.40

Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata: le partite di sabato

NAPOLI-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigaard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (14V, 6N). Il Napoli è imbattuto da 13 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 4N).

-Il Genoa ha perso l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta, interrompendo una striscia di otto gare senza sconfitta (3V, 5N). Il Genoa è rimasto imbattuto in quattro trasferte consecutive in Serie A (2V, 2N).

-Il Genoa è sia l’unica squadra a non aver segnato nei minuti di recupero finali di questo campionato sia quella ad aver subito più gol oltre il 90° minuto (sette).

TIPS: NAPOLI SEGNA PER ULTIMO @1.40

VERONA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Magnani, Tchatchoua, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Hellas Verona in Serie A senza subire alcun gol.

-Dopo tre sconfitte interne di fila in campionato, l’Hellas Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (2V, 3N), perdendo solo contro la Salernitana nel periodo (0-1), il 30 dicembre scorso.

-Dopo cinque successi consecutivi in campionato, la Juventus ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare, perdendo le due più recenti senza segnare.

-La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite contro squadre che ad inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica di Serie A.

-Soltanto l’Inter (sei) ha subito meno gol della Juventus (nove) in trasferta in questa Serie A, dall’altra parte solo l’Empoli (otto) ha segnato meno reti dell’Hellas Verona in gare casalinghe (12).

TIPS: UNDER 2.5 @1.65

ATALANTA-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

STATISTICHE

-Un solo pareggio nelle ultime 13 sfide tra Atalanta e Sassuolo in Serie A (1-1 il 2 maggio 2021 al MAPEI Stadium): 10 vittorie dei nerazzurri e due successi dei neroverdi completano il parziale. L’Atalanta ha vinto le ultime sei gare casalinghe contro il Sassuolo.

-L’Atalanta ha vinto quattro partite di fila in Serie A e ha vinto tutti gli ultimi sei match al Gewiss Stadium in campionato.

-Nell’anno solare 2024 nessuna squadra ha segnato più gol dell’Atalanta in Serie A (15, al pari del Milan), inoltre nel periodo solo il Torino (due) ha subito meno reti della Dea (tre) in campionato.

TIPS: ATALANTA @1.33

Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata: le partite di domenica

LAZIO-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 21 partite contro il Bologna in Serie A (10V, 8N).

-Il Bologna è imbattuto nei cinque incontri di Serie A giocati nell’anticipo domenicale con Thiago Motta in panchina (4V, 1N): con questo tecnico, infatti, i rossoblù hanno registrato una media di 2.60 punti a partita nelle gare di campionato iniziate alle 12:30, media punti che negli altri slot scende a 1.48 a gara.

-Ciro Immobile ha segnato nove gol in Serie A contro il Bologna. Da inizio 2024 solamente Dusan Vlahovic (sei) ha segnato più gol in Serie A di Riccardo Orsolini (cinque).

-Lazio e Bologna sono due delle migliori squadre da Under per calci d’angolo complessivi. Questo si è concretizzato anche nella gara d’andata con 8 corner totali.

TIPS: UNDER 8.5 CORNER @1.80

EMPOLI-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

STATISTICHE

-L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque degli ultimi 6 derby toscani di Serie A contro la Fiorentina (3V, 2N), vincendo inoltre la gara d’andata per 2-0.

-La Fiorentina non ha trovato il successo in tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (1N, 2P).

-Solo la Salernitana (sette) ha ottenuto meno punti in casa rispetto all’Empoli (nove) nella Serie A 2023/24; quella azzurra inoltre è la formazione con meno gol segnati in incontri domestici nel torneo in corso, appena otto.

-La Fiorentina è 15-3-6 nelle scommesse 1X2 Calci d’angolo. L’Empoli è 7-2-13. All’andata i viola hanno perso la partita, ma a livello scommesse hanno dominato con 13 corner e a 3.

TIPS: FIORENTINA (1X2 CORNER) @1.68

UDINESE-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri

STATISTICHE

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime nove gare disputate in Serie A contro l’Udinese (2N, 6P). L’Udinese ha segnato complessivamente 40 gol nelle 18 sfide casalinghe giocate contro il Cagliari in Serie A negli anni 2000 (una media di 2.2 a incontro).

-Il Cagliari ha eguagliato la sua peggior serie di sconfitte consecutive in Serie A con Claudio Ranieri in panchina, arrivando a quattro ko di fila dopo l’1-3 contro la Lazio.

-Dopo lo 0-0 contro il Monza e il successo per 1-0 contro la Juventus, l’Udinese può tenere la porta inviolata in tre incontri di Serie A di fila per la prima volta da febbraio 2021.

-Considerando gli scontri diretti giocati in questa Serie A tra le squadre attualmente nelle ultime sei posizioni in classifica, l’Udinese è la formazione che ha ottenuto meno punti: cinque (5N), uno in meno rispetto ai sei del Cagliari (1V, 3N, 1P).

-Cagliari (43%) e Udinese (39%) sono le due squadre con il possesso palla medio più basso di questo campionato.

-In solo 1 partita interna dell’Udinese abbiamo visto più gol nel 1° tempo (6 volte più gol nel secondo tempo e 5 X). Solo 2 volte abbiamo visto più gol nel 1° tempo nelle trasferte del Cagliari (6 volte più gol nel secondo tempo e 4 X). Nel precedente del mese scorso in Coppa Italia 1-1 nei tempi regolamentari, con tutte e due le reti segnate nella ripresa.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05

FROSINONE-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

STATISTICHE

-La Roma ha vinto tutte le cinque partite contro il Frosinone in Serie A, con un punteggio aggregato di 14-3.

-La Roma ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata, realizzando almeno una rete in ciascuna delle ultime 27 di queste sfide.

-Nessuna squadra ha raccolto meno punti del Frosinone in Serie A da inizio dicembre ad oggi: appena cinque, come Sassuolo e Salernitana (per i ciociari sono frutto di un successo, due pareggi e otto sconfitte).

-La Roma ha segnato almeno due reti in ciascuna delle quattro gare di campionato con Daniele De Rossi in panchina.

TIPS: ROMA @1.86

MONZA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto ciascuna delle prime tre sfide contro il Monza in Serie A.

-Il Monza è l’unica squadra che non è ancora riuscita a trovare la vittoria in questa Serie A contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica: per i brianzoli quattro punti in queste gare, frutto di quattro pareggi e sette sconfitte.

-Il Milan ha segnato esattamente tre reti in ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato, contro Empoli, Udinese e Frosinone.

-Il Monza ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare di campionato.

-Da una parte solo la Roma (30) ha subito più gol del Milan (27) in questa Serie A tra le squadre attualmente nella metà alta della classifica, dall’altra nessuna formazione ora nella metà bassa ne ha incassati pochi quanti il Monza (28).

-Grazie a 11 gol e otto assist, Olivier Giroud ha preso parte a ben 19 reti in questo campionato.

TIPS: GIROUD GOL O ASSIST

