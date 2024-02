Quote e risultati Serie A 25a giornata. La Juventus non sa più vincere, il Milan non ne approfitta e l’Inter ha in mano lo scudetto. Intanto il Bologna sogna uno storico piazzamento in Champions League mentre, sempre in Emilia, è crisi Sassuolo risucchiato nella corsa salvezza. Prossimo turno dal 22 al 26 febbraio con big match Milan-Atalanta.

Quote e risultati Serie A 25a giornata: giochi chiusi per lo scudetto?

L‘Inter è una schiacciasassi, segna 3 gol subito nel primo tempo per mettere le cose in chiaro contro la Salernitana, e vince la 20° partita su 24 di questo strepitoso campionato (completano il quadro 3 pareggi e 1 sola sconfitta, con un totale di 59 gol segnati e solo 12 concessi), con la squadra di Inzaghi che ha ormai in mano lo scudetto visto che la Juventus non riesce più a vincere. I bianconeri non portano a casa un successo da 4 giornate (1 pareggio seguito da 2 sconfitte consecutive e poi il recente 2-2 a Verona). Dietro non ne approfitta nemmeno il Milan fermato sul 2-4 nel derby lombardo a Monza.

Le quote antepost per lo scudetto sono ormai simboliche con l’Inter offerta @1.01 di quota, mentre la rimonta difficile della Juventus si gioca adesso @26 volte la posta. Ancora più improbabile il Milan offerto @51.

I nerazzurri dominano anche le lavagna del Capocannoniere con Lautaro Martinez, tanto che su Snai si può scommettere su chi vincerà ma senza il Toro, e in questo caso spicca Dusan Vlahovic @1.85 su Olivier Giroud @3.50, ma poi arriva un altro interista, Thuram @5, che si lascia alle spalle un ex Inter, Lukaku @8.

Quote e risultati Serie A 25a giornata: Bologna non smette di sognare

Dietro continuano a vincere a convincere l’Atalanta e il Bologna che si giocano la 4° piazza che vale la Champions League. Tolte le prime tre della classe (Inter, Juve e Milan appunto), rimangono in corsa diverse squadre per l’ultimo posto, attualmente occupato dalla Dea che è anche favorita @1.65 per chiudere in top-4, ma il Bologna non vuole smettere di sognare dopo la vittoria all’Olimpico, e si gioca @4.50.

Dietro c’è la Roma @5.50 mentre proprio la sconfitta nello scontro diretto col Bologna fa scivolare la Lazio @7.50, quota pari al Napoli che con 36 punti è stato agganciato al 9° posto anche dal Torino, anche se alla top-4 granata i bookmakers non credono vista la quota enorme @50. Nella lista rimangono vive anche le speranze Champions della Fiorentina che però ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite e ha perso terreno; ora i viola in top-4 di giocano @12 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote e risultati Serie A 25a giornata: crisi Sassuolo, rischio retrocessione

Data per spacciata la Salernitana che si gioca @1.05 per la retrocessione in Serie B, seguita da Verona e Cagliari, entrambe @1.65, ma attenzione al Sassuolo che nel 2024 ha avuto uno dei peggiori rendimenti dei cinque top campionati europei, e non riesce più a vincere. I neroverdi sono stati risucchiati nella battaglia per non retrocedere e ora, la discesa in Serie B si gioca solo @2.50, quando appena qualche settimana fa la quota del Sassuolo in B era molto più alta @6.50.

Migliora la situazione dell’Empoli che non perde da 5 giornate e ha superato il Sassuolo di 2 punti, anche se i bookmakers rimangono freddini sulla salvezza dei toscani, e offrono la loro retrocessione @2.25 di quota, appunto inferiore a quella dei neroverdi. Le ultime 3 sconfitte rischiano di risucchiare anche il Frosinone che però si gioca ancora alto @3 per la retrocessione; più tranquille Lecce @4.50 e Udinese @5.

Statistiche e Betting Trend campionato di calcio italiano

Pioggia di gol nell’ultimo turno di campionato in cui abbiamo visto 6 partite da Over 2.5 e anche 6 da Gol/Gol. E’ stato un turno in cui abbiamo visto 4 vittorie per le squadre di casa, 2 soli successi in trasferta, e altri 4 pareggi. Ecco l’aggiornamento di tutte le statistiche principali di Serie A fino a questo punto.

Prossimo turno: si gioca il big match Milan-Atalanta

E’ in arrivo una 26° giornata di Serie A con turno spezzatino, al via già da giovedì 22 febbraio con l’anticipo Torino-Lazio. Una partita anche al venerdì, Bologna-Verona, mentre per sabato sono in programma tre match, quello salvezza tra Empoli-Sassuolo seguito da Salernitana-Monza e Genoa-Udinese

Alla domenica altre 4 partite, si inizia col lunch match Juventus-Frosinone. In Lecce-Interr nerazzurri favoriti per un altra vittoria mentre in serata ci sarà il big match Milan-Atalanta con i rossoneri di poco favoriti in quota e appoggiati dal 40% delle prime bet degli scommettitori di PW365 che puntano al 33% sulla vittoria esterna della Dea e poi c’è un 27% che punta sul pareggio. Alla domenica si chiude con altre 2 interessanti sfide come posticipo: Roma-Torino e Fiorentina-Lazio.