Pronostico Fiorentina-Lazio 26 febbraio 2024. Si potrebbe definire come uno “spareggio” quello che vedrà a Firenze sfidarsi la squadra di casa contro la Lazio. Una vittoria rilancerebbe una delle due per la lotta al quarto posto. Il pronostico per Fiorentina-Lazio di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Fiorentina-Lazio 26 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Solo una vittoria in questo 2024 per la Fiorentina, in casa contro il Frosinone per 5-1. Un magro bottino per una squadra che ambisce ad arrivare nelle zone alte di classifica. Nelle ultime due è arrivata la sconfitta contro il Bologna, diretto avversario per un posto in Europa, ed il pareggio nel derby contro l’Empoli. Arriva un vero e proprio Tour de force per i viola, con la Conference League e la Coppa Italia da giocare prossimamente.

La Lazio arriva dalla bella vittoria in casa del Torino, nel recupero di giovedì scorso, arrivata dopo la sconfitta in casa contro il Bologna. La squadra di Maurizio Sarri può ancora nutrire qualche speranza in Champions League, dopo la vittoria nella gara di andata contro il Bayern Monaco per 1-0. Sicuramente fare punti a Firenze metterebbe i biancocelesti in una buona posizione per la lotta finale per un posto in Europa.

Pronostico Fiorentina-Lazio 26 febbraio 2024: Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. González, Beltrán, Ikoné; Belotti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, L. Alberto; Isaksen, Immobile, F. Anderson.

Come al solito tantissmi ballottaggi aperti per Vincenzo Italiano per la formazione iniziale. Una delle poche certezze dovrebbe essere Andrea Belotti al centro dell’attacco.

Maurizio Sarri ha recuperato Mattia Zaccagni e spera di potergli concedere qualche minuto in campo a gara in corso. Per il resto formazione fatta con Danilo Cataldi, autore di un gol a Torino giovedì, playmaker basso e Nicolò Casale al centro della difesa visto l’indisponibilità per squalifica di Gila.

Pronostico Fiorentina-Lazio 26 febbraio 2024: Dove vederla in TV

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa, in diretta DAZN lunedì 26 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Lazio

Leggermente favoriti i viola a 2.35 AdmiralBet e Snai. Il pareggio è offerto a 3.20 Sisal e 3.16 Betway, la vittoria della Lazio a 3.32 Betway e 3.25 AdmiralBet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci sembra alta la quota del classico Over 2.5. Vero che sono due squadre alla ricerca più del risultato che del gioco in questo periodo, ma il potenziale offensivo da ambo le parti non è così scarso da meritare questa quota.

Pronostico: Over 2.5 2.15 AdmiralBet e Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-2