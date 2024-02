Quote e risultati Serie A 26a giornata. In archivio un altro turno del campionato di calcio sempre più in mano dell’Inter che mercoledì sarà impegnata nel recupero contro il Napoli, e il Napoli sarà protagonista anche della prossima giornata, con la Juventus ospite al Maradona.

Quote e risultati Serie A 26a giornata: Inter e Lautaro infermabili

Chi riuscirà a fermare l’Inter? La formazione nerazzurra è reduce da sette vittorie consecutive in campionato, dieci se consideriamo tutte le competizioni, e, al momento, non sembra conoscere ostacoli. Domani sera, nel recupero della 21a giornata di Serie A, ci prova l’Atalanta a bloccare la marcia di Lautaro e compagni. Impresa davvero ostica come vediamo dalle quote degli esperti Sisal che offrono l’Inter nettamente favorita @1,62 rispetto al @5,50 della Dea.

Numeri inequivocabili visto anche la storia recente della sfida: l’Atalanta non batte l’Inter da quasi otto anni e non espugna il Meazza nerazzurro da dieci. Per quanto riguarda i protagonisti del match il pericolo numero uno è il solito Lautaro Martinez, reduce dalla doppietta con il Lecce e sempre più vicino al primo titolo di capocannoniere.

Quote e risultati Serie A 26a giornata: Roma da Champions con De Rossi

Dybala ha brillato contro il Torino, regalando alla Roma la quinta vittoria su sei con De Rossi in panchina, un cambio di passo e un ruolino di marcia che vede i giallorossi sempre più in corsa per il quarto posto, come testimoniano le quote, in continuo calo: dal 5,50 della settimana scorsa, la Roma in Champions si gioca ora @4,50 su Sisal e @3,50 su Snai.

Scende da 4 a @3 anche la quota del Bologna, che contro il Verona ha centrato il quinto successo di fila, conquistando il quarto posto momentaneo a +2 sull’Atalanta. Momentaneo perchè domani, come già detto, la Dea sarà impegnata nel recupero contro l’Inter. La squadra di Gasperini, che dopo sei vittorie consecutive ha pareggiato sul campo del Milan, resta la favorita @1,85 per la qualificazione alla prossima Champions.

Troppo altalenante, invece, il rendimento di Fiorentina e Lazio. Italiano ha vinto lo scontro diretto con Sarri, sorpassandolo in classifica, ma per quanto riguarda l’ipotesi top 4 le due squadre condividono la quota @9. Si impenna ulteriormente da 7 a @12, infine, l’ipotesi Napoli, raggiunto sul pari in extremis dal Cagliari e sempre più lontano dall’obiettivo quarto posto.

Quote e risultati Serie A 26a giornata: retrocessione, crisi Sassuolo

Sei partite, dodici punti per l’Empoli che tra le squadre in lotta per la salvezza è quella che sta meglio, grazie all’arrivo di Davide Nicola in panchina, un cambio tecnico che ha visto i toscani salire al tredicesimo posto, a più 5 dalla zona retrocessione: per i betting analyst di Goldbet è ora remoto il ritorno in Serie B di Niang e compagni offerto @4.

Per i bookie invece senza speranze la Salernitana, reduce dal solo punto conquistato nelle ultime otto, data tra le ultime tre @1,05, seguita dal Verona @1,65 e dal Cagliari @1,75.

Sempre più a invece rischio il Sassuolo, senza vittorie dal 6 gennaio, vista in serie cadetta @2,75 (quota che appena un mese fa si giocava @6 volte la posta), leggermente indietro il Frosinone, sconfitto all’ultimo secondo contro la Juventus, proposto @3 volte la posta.

Statistiche e Betting Trends: le curiosità dal campionato di calcio italiano

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito al 50% di partite da Over 2.5 gol e al 50% da Under. Si sale invece con i Gol SI (6) rispetto ai Gol NO (4). Ecco l’aggiornamento di tutte le statistiche principali di Serie A fino a questo punto.

Prossimo Turno: c’è Napoli-Juve (e Lazio-Milan)

Andiamo a vedere subito le prime quote della 27° giornata di Serie A, e anche le prime percentuali di puntate degli scommettitori di Planetwin365. La giornata inizierà subito forte con l’anticipo del venerdì: Lazio-Milan, dove troviamo gli ospiti favoriti all’Olimpico in quota @2.25 e appoggiati dal 42% delle prime bet, rispetto al 29% che punta sulla vittoria del Napoli (stessa percentuale sulla X).

Altre tre partite al sabato ma l’attesa è per domenica sera al Maradona, per il big match Napoli-Juventus. Quote abbastanza equilibrate, ma qui sono i padroni di casa a partire avanti @2.50, contro il @2.96 dei bianconeri e il @3.10 del pareggio. Spaccati anche gli scommettitori che vanno al 38% sulla vittoria del Napoli, e al 32% per la Juve.

Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera: Inter-Genoa. Nerazzurri @1.26 massimi favoriti di giornata in quota, mentre la sorpresa del Grifone si gioca fino @11 volte la posta, ma al momento a crederci c’è solo il 9% degli scommettitori di PW365, rispetto al 75% che punta su un altra vittoria degli uomini di Inzaghi.