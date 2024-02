Pronostico Lazio-Milan 1 marzo 2024. La giornata numero 27 comincia all’Olimpico con la sfida tra Lazio e Milan. Ultimissima chiamata per i biancocelesti per la corsa all’Europa che conta. Il pronostico per Lazio-Milan di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Lazio-Milan 1 marzo 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il clima in casa Lazio non è dei migliori. Tra fake news sul presidente Claudio Lotito e riferimenti a cose dette e non dette da Maurizio Sarri, la squadra arriva dalla sconfitta in casa della Fiorentina che ha precluso, forse definitivamente, le ambizioni della squadra romana per un posto nella prossima Champions League. La sfida con i rossoneri, con vista il ritorno a Monaco, si presenta come un crocevia fondamentale.

Il Milan non è andato oltre il pareggio contro l’Atalanta, nonostante una partita dominata dai rossoneri con Rafa Leao finalmente protagonista. Il vantaggio di 5 punti sul Bologna quarto non fa fare sogni tranquilli a Stefano Pioli, visto che diverse squadre stanno risalendo in classifica pronte a lottare fino all’ultima giornata per un posto in Champions League.

Pronostico Lazio-Milan 1 marzo 2024: Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Maurizio Sarri recupera Matteo Zaccagni che potrebbe trovare spazio dal 1′ minuto. Danilo Cataldi dovrebbe avere la meglio a centrocampo, come vertice basso, rispetto all’uruguaiano Matias Vecino che probabilmente sarà titolare contro il Bayern Monaco. Ciro Immobile dovrebbe partire titolare, per poi essere sostituito intorno al 60′, sempre in ottica Champions League.

Nel Milan torna dal 1′ minuto il capitano Davide Calabria. A centrocampo, il sacrificato dall’inizio, probabilmente sarà Yacine Adli.

Pronostico Lazio-Milan 1 marzo 2024: Dove vederla in TV

Lazio-Milan sarà trasmessa, in diretta DAZN venerdì 1 marzo 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Milan

Il Milan è favorito per questo anticipo a 2.25 Betway e AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 3.25 Sisal e AdmiralBet, la vittoria della Lazio a 3.41 Betway e 3.35 Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

Vediamo favoriti i rossoneri per questa sfida, ma non ci spingiamo a questo pronostico. Puntiamo sul classico multigol, in una sfida che storicamente ha visto diversi gol.

Pronostico: Multigol 2-5 1.39 Betway, 1.37 Sisal

Pronostico Lazio-Milan 1 marzo 2024: Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 1-1