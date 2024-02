Pronostici Serie A 2023-24 27a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si gioca dal venerdì col big match Lazio-Milan, fino a lunedì col posticipo Inter-Genoa (e domenica sera Napoli-Juventus al Maradona).

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: anticipo del venerdì

LAZIO-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

STATISTICHE

-La Lazio ha perso le ultime due sfide contro il Milan in Serie A, senza mai segnare. Lazio e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime 10 sfide in Serie A: tre vittorie dei biancocelesti e sette dei rossoneri nel parziale.

-La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare in Serie A (2V). Il Milan ha mancato il successo in tre delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 1P), dopo una serie di quattro vittorie di fila in campionato.

-La Lazio ha perso le ultime tre sfide contro squadre nelle prime tre posizioni in classifica ad inizio giornata in Serie A – incluso il ko nella gara di andata contro il Milan – subendo in media 2.3 gol a partita. Soltanto l’Inter ha guadagnato più punti (35) e segnato più gol (33) rispetto al Milan nelle partite contro le squadre attualmente nella parte alta della classifica di Serie A – rispettivamente 24 e 23 per i rossoneri.

TIPS: MILAN (RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO) @1.60

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di sabato

UDINESE-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pellegrino, Manolas, Pasalidis; Zanoli, Coulibaly, Basic, Bradaric; Candreva, Dia, Tchaouna. All. Liverani

STATISTICHE

-Totale equilibrio nelle tre sfide disputate in Friuli tra Udinese e Salernitana in Serie A: una vittoria a testa e un pareggio.

-L’Udinese sta registrando il suo peggior rendimento dopo 26 gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. La Salernitana conta 13 punti dopo 26 gare in questo campionato.

-Le tre vittorie dell’Udinese in questo campionato (14N, 9P) sono arrivate contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime quattro posizioni in classifica (vs Milan, Bologna e Juventus).

-La Salernitana è rimasta imbattuta in due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1V, 1N), mantenendo la porta inviolata in queste due gare esterne.

-La Salernitana è sia la squadra ad aver segnato di meno negli ultimi 15 minuti di gioco (solo due reti), sia quella ad aver subito più gol nello stesso frangente (19, incluse le ultime tre reti incassate) in questo campionato.

TIPS: PAREGGIO @3.85

MONZA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Mota; Colpani, V. Carboni; Djuric. All. Palladino

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

STATISTICHE

-Tra le squadre sfidate almeno tre volte in Serie A, solo contro l’Atalanta (zero) il Monza ha raccolto meno punti che contro la Roma (uno, al pari della Lazio).

-Dalla prima gara della gestione Daniele De Rossi (21ª giornata), solo l’Inter (18) ha segnato più gol della Roma (16) in Serie A; in particolare, i giallorossi sono passati da una media gol di 1.6 a partita nelle prime 20 gare di questo campionato ad una di 2.7 nelle successive sei.

-Da un lato, la Roma ha segnato 16 gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato (record condiviso con l’Inter), dall’altro il Monza ne ha realizzati esattamente la metà rispetto ai giallorossi, anche tutte le sue ultime quattro reti dei brianzoli sono arrivate in questo spezzone di gara.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

TORINO-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

STATISTICHE

-Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (4V, 6N) – restando solo una volta senza segnare in questo parziale.

-Dopo una serie di sei risultati utili da inizio 2024 (3V, 3N), il Torino ha perso gli ultimi due incontri in Serie A, subendo cinque reti, una in più di quelle incassate nei precedenti 11 match nella competizione.

-Il Torino ha subito solo un gol nel primo tempo in gare casalinghe (lo scorso 6 novembre vs Sassuolo), come Inter e Nizza nei maggiori cinque campionati europei in corso.

-La Fiorentina ha perso cinque delle ultime otto trasferte in Serie A (1V, 2N), restando senza segnare nella metà delle occasioni in questo parziale, in cui ha segnato in totale solo cinque reti.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di domenica

VERONA-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Noslin; Swiderski. All. Baroni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

STATISTICHE

-Solo due delle 17 sfide in Serie A tra Verona e Sassuolo sono terminate in parità, completano il quadro sei vittorie degli scaligeri e nove dei neroverdi.

-Il Verona ha perso due delle tre sfide (1V) disputate in questo campionato contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime quattro posizioni in classifica e una delle due sconfitte è arrivata contro il Sassuolo all’andata (1-3).

-Il Sassuolo viene da cinque sconfitte esterne consecutive in Serie A, in cui ha subito 12 gol segnandone soltanto due; i neroverdi non hanno mai incassato sei ko di fila fuori casa nella loro storia nella massima serie.

-Nelle ultime sette giornate di campionato nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Sassuolo in Serie A (solo uno, al pari della Salernitana); nel periodo, inoltre, i neroverdi sono una delle due formazioni ad aver subito più gol nel torneo (21, al pari del Frosinone).

TIPS: GOL SI @1.72

EMPOLI-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Marin, Cacace; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

STATISTICHE

-L’Empoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 3N), registrando tre clean sheet nel periodo.

-Il Cagliari è l’avversario contro cui l’Empoli ha vinto il maggior numero di partite casalinghe nella sua storia in Serie A: sei successi in otto sfide interne (1N, 1P).

-L’Empoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di campionato (3V, 3N). Dall’arrivo di Davide Nicola (15 gennaio 2024) l’Empoli è una delle sole tre squadre senza sconfitta in Serie A, insieme a Bologna e Inter.

-Il Cagliari ha pareggiato gli ultimi due match di campionato per 1-1. Tra le squadre attualmente in Serie A il Cagliari è quella con la striscia aperta più lunga senza successi fuori casa (18 incontri), la sua ultima vittoria in trasferta nel torneo risale infatti al 27 febbraio 2022 (vs Torino). In più, solo il Frosinone (tre) ha guadagnato meno punti dei sardi fuori casa (quattro) nel campionato in corso.

TIPS: EMPOLI @2.20

FROSINONE-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Frosinone ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Lecce tra Serie A, Serie B e Serie C, il 7 giugno 2014, dopo i tempi supplementari nella finale di ritorno dei playoff di Serie C.

-Il Frosinone ha perso le ultime quattro gare di campionato e in questa stagione di Serie A ha già registrato cinque sconfitte di fila: tra metà dicembre 2023 e metà gennaio 2024.

-Il Lecce ha perso le ultime tre partite di campionato senza segnare, i giallorossi non registrano più sconfitte consecutive in Serie A dal periodo tra febbraio e aprile 2023.

-Frosinone e Lecce (entrambi 11) sono le due formazioni che hanno subito il maggior numero di gol di testa in questa stagione di Serie A.

TIPS: GOL SI @1.70

ATALANTA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Motta

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta senza subire gol, anche se l’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 3N), perdendo però quella più recente (2-0, l’8 aprile 2023).

-L’Atalanta ha vinto le ultime sette gare al Gewiss Stadium in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto otto successi casalinghi di fila. Il Bologna ha vinto 13 delle 26 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria.

-Atalanta (sei) e Bologna (cinque) sono due delle tre squadre, insieme al Cagliari (cinque), ad aver segnato più gol nei minuti di recupero finali in questa stagione di Serie A.

TIPS: GOL DOPO IL MINUTO 72:59 @1.83

NAPOLI-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra Napoli e Juventus in Serie A: cinque successi per parte e un pareggio, con 18 gol dei partenopei e 16 dei bianconeri. Il Napoli ha comunque vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro la Juventus in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro i bianconeri.

-Dopo il successo contro il Sassuolo per 6-1, il Napoli potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre, contro Udinese e Lecce in quel caso. Dopo il 2-2 nell’ultima trasferta contro l’Hellas Verona, la Juventus potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022 (contro Sampdoria e Fiorentina in quel caso).

-La Juventus ha subito gol in tutte le ultime cinque partite di campionato (1V, 2N, 2P).

-Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a tre gol nell’unico precedente al Maradona contro la Juventus in campionato (una rete e due assist il 13 gennaio 2023).

-Dusan Vlahovic è il giocatore che ha realizzato più gol nel 2024 nei maggiori cinque campionati europei (nove reti in sette match).

TIPS: GOL SI @1.98

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: posticipo del lunedì

INTER-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi S.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), subendo un solo gol nel periodo e ha vinto anche tutte le ultime nove partite casalinghe contro il grifone.

-In caso di successo contro il Genoa i nerazzurri avranno guadagnato 72 punti in 27 gare, esattamente quanti ne avevano ottenuti nell’intera scorsa stagione di Serie A (72, ma in 38 giornate). L’Inter potrebbe, inoltre, vincere nove match di fila in Serie A per la prima volta con Simone Inzaghi alla guida.

-La prossima sarà la 300ª panchina in Serie A per Simone Inzaghi, che diventerà l’allenatore con più successi dopo lo stesso numero di gare nella storia della competizione – attualmente a 178 (superate le 172 vittorie di Carlo Ancelotti e le 171 di Massimiliano Allegri).

-Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 partite di campionato (4V, 6N); da metà dicembre 2023, infatti, solo l’Inter non ha perso alcuna delle partite disputate in Serie A (11 match – 10V, 1N).

-Con i quattro gol realizzati contro l’Atalanta, l’Inter è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 67 reti, superati Liverpool e Bayern Monaco (entrambi 63).

-Solo Harry Kane (27) ha segnato più gol di Lautaro Martínez (23) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

-L’unica tripletta di Henrikh Mkhitaryan in Serie A è stata realizzata contro il Genoa l’8 novembre 2020 con la maglia della Roma.

TIPS: INTER @1.25

