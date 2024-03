Il big match della ventisettesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 3 marzo 2024, allo stadio Diego Armando Maradona, tra i campioni d’Italia in carica del Napoli e la Juventus. Pronostico Napoli-Juventus, big match di Serie A del 03/03/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma delle due quadre e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva a questa partita casalinga di Serie A, solo ottavo in classifica con 40 punti a pari merito con la Lazio e staccato di 8 punti dal Bologna attualmente quarto. Nell’ultimo turno di campionato è tornata la vittoria, con il roboante 6 a 1 inflitto in trasferta al Sassuolo.

La Juventus arriva a Napoli, al secondo posto in classifica con 57 punti, ma viene da soli 5 punti raccolti nelle ultime 5 partite di campionato giocate e con la squadra che sembra aver perso un po di mordente. Nell’ultimo turno giocato, gli uomini allenati da Massimiliano Allegri, hanno vinto in casa per 3 a 2 contro il Frosinone.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vederla in TV

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta DAZN, domenica 3 marzo 20.45.

Quote per Scommettere Online

Per le case di scommesse online, la squadra favorita per la vittoria della partita è il Napoli, giocato vincente a quota 2.40 su Sisal e a quota 2.41 su Admiralbet, il pareggio bancato a quota 3.10, la vittoria esterna della Juventus offerta a quota 3.20.

Pronostico Napoli-Juventus, big match di Serie A del 03/03/2024

In Napoli con la vittoria di Sassuolo, ha ritrovato un minimo di serenità, ma la classifica è sempre molto complessa e ora è fuori dall’Europa per il prossimo anno. La Juventus, ormai ha dimenticato i sogni di scudetto e arriva in Campania per giocare un match a visto aperto.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 2 su Betway e a quota 2.05 su Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2