Sfida dal sapore europeo in Brianza, dove sabato 2 marzo 2024, arriva la Roma di Daniele De Rossi, in corsa per un posto in Champions League contro il Monza in ottima salute. Pronostico Monza-Roma, formazioni, risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza è in un buon momento di condizione, imbattuto nelle ultime 5 gare di Serie A giocate con 11 punti ottenuti, rilanciando la candidatura per un posto in Europa.

La squadra di Raffaele Palladino sembra aver trovato la sua dimensione ed il suo assetto, passando ad una trequarti composta da 3 giocatori dietro a Milan Djuric.

La Roma, dopo aver provato la difesa a tre lunedì contro il Torino, dovrebbe tornare a giocare a quattro. Il punto in realtà è un altro, l’effetto Daniele De Rossi che ha rilanciato, almeno nell’entusiasmo una squadra e la piazza sempre molto esigente, con buona pace per Ivan Juric che non ha trovato molte differenze rispetto alla Roma di mouriniana memoria.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Raffaele Palladino dovrebbe rilanciare dal 1′ minuto Danilo D’Ambrosio al posto dello squalificato Armando Izzo. Sulla trequarti ballottaggio tra Daniel Maldini e Valentin Carboni, per completare il reparto con gli intoccabili Andrea Colpani, Dany Mota e Milan Djuric.

Nella Roma probabile turno di riposo per Paulo Dybala dopo la tripletta contro il Torino di lunedì. Torna dal 1′ Romelu Lukaku e la difesa a quattro con Chris Smalling in panchina.

Dove vederla in TV

Monza-Roma sarà trasmessa in diretta DAZN sabato 2 marzo 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Roma

Favoriti i giallorossi per la vittoria offerta a 2.10 Betway e Sisal. Vittoria interna del Monza offerta a 3.65 Snai e 3.57 Betway, pareggio bancato a 3.41 Betway e 3.40 AdmiralBet.

Pronostico Monza-Roma

Classica partita da tripla sull’esito 1X2. Puntiamo su almeno 3 gol in questa sfida. Il Monza, in casa, ha un record di 4 Over 2.5 su 13 incontri, di cui gli ultimi due contro Milan ed Inter, segno che contro le grandi spesso i brianzoli segnano e subiscono di più.

Pronostico: Over 2.5 offerto a quota 1.95 Sisal e AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-2

