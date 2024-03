A Torino sfida con vista europa tra i granata ed i viola, con le due tifoserie che sono gemellate da oramai tantissimi anni, principalmente unite dalla rivalità sentita per entrambe con la Juventus. Pronostico Torino-Fiorentina di Serie A del 02/03/2024, scopri le quote offerte dai bookamker e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino arriva da due sconfitte consecutive in Serie A contro le due squadre romane, che hanno interrotto la striscia di 6 risultati utiti conseguiti da inizio 2024.

I granata sono sempre li, quando devono fare il passo importante per lottare in un posto in Europa sbagliano. Questo incrocio, quasi diretto, può essere l’ultimo tentativo per rilanciare queste ambizioni.

La Fiorentina, al contrario, ha rilanciato le sue ambizioni proprio nell’ultima di campionato in casa contro la Lazio, dove la viola ha giocato forse la miglior partita stagionale.

In trasferta solo 15 dei 41 punti totali, con l’ultima vittoria risalente a dicembre 2023 in casa del Monza. In questo anno solare, lontano dal Franchi, solo 1 punto in 4 partite.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Per Ivan Juric l’unico problema è in difesa. Recuperato Ricardo Rodriguez, al centro della difesa potrà entrare a gara in corso il capitano Alessandro Buongiorno, recuperato dall’infortunio.

E’ la partita dell’ex di turno Andrea Belotti, che dopo stagioni opache a Roma sembra aver ritrovato l’entusiasmo in questa seconda parte di stagione in maglia viola.

Pochi dubbi per Vincenzo Italiano, che dovrebbe inseire Giacomo Bonaventura dal 1′, con l’unico ballottaggio a destra in difesa dove Michael Kayode è favorito su Davide Faraoni.

Dove vederla in TV

Torino-Fiorentina, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 2 marzo 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Fiorentina

Quote che testimoniano una partita equilibratissima: Torino offerto vincente a quota 2.66 Betway e a quota 2.65 Sisal, pareggio giocato a 3.09 Betway e a quota 3.05 AdmiralBet, vittoria Fiorentina bancata quota 3.00 Sisal e 2.90 Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non è una partita di semplicissima lettura. Il chippino lo mettiamo sul pareggio, quando due squadre arrivano ad un incontro nelle condizioni di Torino e Fiorentina, spesso ci scappa la spartizione del punto che in realtà non serve a nessuno.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione