Questa sera si completa la ventisettesima giornata del campionato italiano di calcio in Serie A, con il match in programma alle ore 20.45, tra la capolista Inter e la squadra ospite del Genoa. Pronostico Inter-Genoa di Serie A di oggi 04/03/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker e i nostri consigli per scommettere.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Inter arriva a questa partita casalinga di Serie A, con lo scudetto già in tasca, visti i 12 punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Gli uomini allenati da Simone Inzaghi, ora si concentrereanno per la partita di ritorno di Champions League contro l’Atletico di Madrid.

Il Genoa si presenza a Milano, al dodicesimo posto in classifica con 33 punti, con 10 punti di distacco dalla zona salvezza. Nella ultime 5 partite giocate in campionato, i rossoblù hanno raccolo 8 punti, con 2 vittiorie, 2 pareggi e la sconfitta subita in casa contro l’Atalanta per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Dove vederla in TV

Inter – Genoa, sarà trasmessa in diretta su Dazn, lunedì 4 Marzo alle ore 20.45.

Quote per Scommettere Online

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Inter che troviamo offerta vincente a quota 1.25 su Sisal e Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 6.00, mentre la vittoria del Genoa viene offerta in lavagna a quota 11.00.

Pronostico Inter-Genoa di Serie A di oggi 04/03/2024

Ci aspettiamo una partita dominata dalla squadra di Inzaghi che sa di avere la possibilità di chiudere il campionato. Dopo le 5 partite a San Siro consecutive finite no goal, decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI che troviamo a quota 2.40 su Betway e a quota 2.45 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-0