Quote e risultati Serie A 27a giornata. L’Inter vince ancora e vola a +15 sulla Juve, con lo scudetto già in mano ai nerazzurri. Si ribalta la corsa alla Champions dove ora c’è il sorprendente Bologna in pole dopo la vittoria determinante a Bergamo. Crisi Sassuolo, sempre più bassa la quota per la retrocessione dei neroverdi. Prossimo turno con tanti match interessanti, su tutti: Bologna-Inter, Juve-Atalanta e Fiorentina-Roma.

Quote e risultati Serie A 27a giornata: Inter a +15 dalla Juve

L’Inter batte 2-1 il Genoa nel posticipo della 27ª giornata di Serie A, centra la nona vittoria consecutiva (la dodicesima del 2024) e allunga a +15 sulla Juventus in classifica, proseguendo nella sua cavalcata trionfale verso lo scudetto. 300° panchina in Serie A per Simone Inzaghi, che è anche l’allenatore con più successi con questo numero di gare nella storia della competizione: 179 (superate le 172 vittorie di Carlo Ancelotti e le 171 di Massimiliano Allegri).

Un po di altre statistiche impressionanti sull‘Inter che ha raccolto 72 punti in questo campionato: questa è solo la quarta occasione nella storia della Serie A in cui una squadra totalizza così tanti punti dopo le prime 27 gare stagionali, dopo la stessa Inter nel 2006/07 (73), la Juventus nel 2013/14 (72) e nel 2018/19 (75).

L’Inter ha vinto nove partite di fila in Serie A per la prima volta con Simone Inzaghi allenatore: l’ultima volta che i nerazzurri ci erano riusciti risaliva infatti al periodo tra gennaio e aprile 2021 (11 in quel caso, con Antonio Conte in panchina). L’Inter è la squadra che ha calciato (16) e segnato (14) il maggior numero di rigori in tutte le competizioni tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei.

Non finisce qui, perché secondo un algoritmo (Opta Power Rankings) l’Inter è la 2° squadra più forte al mondo, dietro solo al Manchester City e davanti al Real Madrid, unica italiana in top-10. Nelle migliori 100 squadre troviamo invece in 65° posizione il Monza (84.4) preceduta in 62° dal Torino di Juric (84.7), in 43° troviamo invece la Fiorentina (86.3), in 32° la Roma (87.9), in 31° il Bologna (87.9), in 29° la Lazio (88.6) e in 27° il Napoli (89). Nella Top 20 spazio per l’Atalanta in 17° con un coefficiente di 90.3, il Milan in 16° con 90.4 e la Juventus in 11° con 91.5.

TOP-10 SQUADRE PIU FORTI AL MONDO

10 Atlético Madrid 91.9

9 Barcellona 92.1

8 Bayer Leverkusen 93.6

7 Bayern Monaco 94.2

6 PSG 94.6

5 Arsenal 95.1

4 Liverpool 96.2

3 Real Madrid 97.6

2 Inter 97.7

1 Manchester City 100

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote e risultati Serie A 27a giornata: Bologna in pole per la Champions

Cambia tutto nella corsa Champions dopo l’ultimo turno di Serie A. La vittoria a Bergamo firmata Zirkzee-Ferguson ha consolidato il quarto posto del Bologna, proiettandolo anche in testa alle quote per la Top-4 @2,50 su Sisal. L’Atalanta, favorita a 1,85 una settimana fa, vede la sua quota alzarsi @3 dopo il ko con i rossoblù, che segue quello rimediato con l’Inter nel recupero. Gasperini è stato superato in classifica e nelle previsioni dei bookie anche dalla Roma di De Rossi. I giallorossi, che marciano ad un ritmo forsennato con sei vittorie nelle ultime sette gare, sono ora i primi inseguitori del Bologna @2,75, quota quasi sdimezzata rispetto alla scorsa settimana.

Scende da 12 a @7,50, invece, l’ipotesi Napoli, che grazie al successo contro la Juve tiene ancora accesa una speranza. Lontane @16 volte la posta Fiorentina e Lazio, troppo altalenanti nel rendimento e ora distanti rispettivamente 9 e 11 punti dal quarto posto.

Tutti pazzi per Thiago Motta tanto che si parla anche di future panchine per l’attuale tecnico del Bologna. L’ex centrocampista sta facendo volare il Bologna e secondo i bookmaker potrebbe approdare sulla panchina di una big già nella prossima stagione. Il nome più caldo secondo gli esperti Snai e Sisal è quello della Juventus, dove la permanenza di Allegri è messa in forte dubbio: un approdo del tecnico rossoblu nella prossima stagione oscilla tra @1,85 e @2,50. Attenzione però anche al Napoli, offerto @6, mentre il Milan insegue @7,50.

Quote e risultati Serie A 27a giornata: Incubo retrocessione per il Sassuolo

Non è bastato il cambio d’allenatore per il Sassuolo, che nello scontro diretto del Bentegodi contro il Verona ha rimediato l’ennesima sconfitta (la settima nelle ultime otto) un risultato che ha portato i neroverdi, complice anche il grave infortunio della stella Berardi, a veder scendere nuovamente la quota retrocessione @1,72 su NetBet e 1,75 su Snai, al secondo posto in lavagna davanti solo alla Salernitana, reduce dal pari di Udine e visto ormai in Serie B @1,05.

Si risollevano proprio il Verona e il Cagliari, con il gol di Jankto che causa la prima sconfitta di Nicola a Empoli, appaiate al terzultimo posto in classifica e nelle quote @2 volte la posta. Non finisce la crisi del Frosinone, senza vittorie dal 21 gennaio, offerta @3,75, davanti proprio all’Empoli dato più lontano @5

Statistiche e Betting Trend: le curiosità sul campionato di calcio italiano

Nell’ultimo turno di campionato il fattore campo non ha ripagato visto che abbiamo registrato solo 3 vittorie interne a fronte di 4 vittorie in trasferta, poi ci sono 3 pareggi a completare il quadro di una giornata di Serie A con 6 partite da Gol/Gol (ma solo 4 hanno superato la linea di 2.5 reti per Over). Ecco l’aggiornamento di tutte le statistiche principali di Serie A fino a questo punto.

Prossimo turno: Bologna-Inter, Juve-Atalanta e Fiorentina-Roma

Andiamo a dare una sbirciata alle prime quote e alle prime percentuali di puntate degli scommettitori di PW365 sulla prossima giornata, la 28° di Serie A che inizierà già venerdì 8 marzo con l’anticipo Napoli-Torino.

Sono molte le sfide interessanti di questo turno e tra le 4 partite del sabato segnaliamo Bologna-Inter con i nerazzurri favoriti per un altra vittoria, ma questa volta con quota oltre la pari per la trasferta al Dallara, e con un 45% di preferenze rispetto al 27% che crede in un altra sorpresa del Bologna di Motta, che bene conosce l’ambiente nerazzurro.

Alla domenica altre 4 partite, e spiccano Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma. I bianconeri sono favoriti @2.15 e appoggiati dal 44% delle prime scommesse mentre le quote sono più equilibrate per la partita di Firenze, con i viola di poco avanti @2.42 sui giallorossi @2.94 e anche gli scommettitori sono divisi con un 39% di puntate sulla squadra di Vincenzo Italiano e il 32% su quella di De Rossi. Poco prima saranno in campo i rossoneri, massimi favoriti di giornata (quota @1.42 e 66% di prime preferenze) in Milan-Empoli. Il turno si chiuderà col posticipo di lunedì tra Lazio-Udinese.