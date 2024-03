Comincia venerdì 8 marzo 2024, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la giornata numero 28 della Serie A. Il Napoli, fresco di vittoria sulla Juventus, affronta l’altra squadra di Torino. Pronostico Napoli-Torino, anticipo di Serie A del 08/03/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I partenopei hanno sicuramente ritrovato l’entusiasmo, dopo la vittoria su una rivale storica come la Juventus. Grazie a questo risultato hanno riproposto la loro candidatura per il quarto posto, che significherebbe Champions League nella prossima stagione.

In questo incontro con i granata un occhio di riguardo al futuro, visto che ci sarà da andare a Barcellona per strappare un difficile pass per i quarti, che bisserebbe il risultato della passata edizione.

Le ambizioni europee del Torino, al contrario, si sono arenate con le ultime partite. Un solo punto nelle ultime 3 giocate non è ruolino che può portare la squadra di Ivan Juric in Europa, soprattutto per come stanno viaggiando tutte le altre avversarie.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Non ci sarà probabilmente Amir Rrahmani, uscito anzitempo nella sfida contro la Juventus. Victor Osimhen non si è allenato questa settimana, ma sembra una gestione dei carichi di lavoro più che altro.

Ivan Juric deve reinventarsi il centrocampo centrale visto la doppia indisponibilità di Samuele Ricci per squalifica e Ivan Ilic per infortunio. Quest’ultimo rischia di aver chiuso la stagione in anticipo.

Dove vederla in TV

Napoli-Torino, sarà trasmessa in diretta DAZN venerdì 8 marzo 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Torino

Favorito il Napoli per la vittoria, offerto a 1.89 Betway e 1.85 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 3.45 Snai e 3.44 Betway, la vittoria del Torino a 4.50 Snai e 4.40 Sisal.

Pronostico Napoli-Torino, anticipo di Serie A del 08/03/2024

Ci sembra un filo altino l’Over 1.5 per questa sfida. E’ vero che nelle Top 10 il Torino ha il peggior attacco e la quarta miglior difesa, ma una partita guardinga da parte dei granata non porterebbe a nulla, visto la posizione in classifica.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.38 Sisal e a quota 1.37 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1