Partita molto importante per la zone basse della classifica, quella tra i padroni di casa del Cagliari e il fanalino di coda Salernitana, in programma sabato 9 marzo alle ore 15. Pronostico Cagliari-Salernitana di Serie A del 09/03/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato esatto finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Cagliari, allenati dal tecnico Claudio Ranieri, sono la momento retrocessi in Serie B con 23 punti, gli stessi del Verona, e un solo punto di distacco da Frosinone e Udinese.

Nelle ultime 5 giornate di Serie A giocate, la formazione sarda, ha raccolto 5 punti, frutto di 2 sconfitte, 2 pareggi e della vittoria esterna ottenuta ad Empoli per 1 a 0.

La Salernitana arriva in Sardegna, ultima in classifica con 14 punti, staccata di 9 lunghezze dalla zona salvezza. Nelle ultime 3 partite di campionato giocate, sono arrivate due sconfitte e il pareggio esterno contro l’Udinese.

Le probabili formazioni di Cagliari-Salernitana

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman. Allenatore: Liverani.

Dove vederla in TV

Cagliari-Salernitana, sarà trasmessa in diretta DAZN, sabati 9 marzo alle ore 15.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Salernitana

Per le quote offerte dai migliori bookmaker, è la squadra di casa del Cagliari, la formazione favorita per la vittoria della partita.

Segno 1 bancato vincente a quota 1.80 su Snai e a quota 1.83 su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.60, il colpo esterno della Salernitana giocato a quota 4.60.

Pronostico Cagliari-Salernitana di Serie A del 09/03/2024

Il Cagliari deve sfruttare il fattore campo e portare a casa i 3 punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, la Salernitana però ha un solo risultato possibile, la vittoria se vuole sperare in una clamorosa rimonta salvezza.

Pronostico GOL SI a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.85 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1