Per la ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A, sabato 9 marzo, alle ore 15, è in programma uno scontro salvezza, tra i padroni di casa del Sassuolo e la squadra ospite del Frosinone. Pronostico Sassuolo-Frosinone, scontro salvezza in Serie A del 09/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo, arriva a questa delicata partita interna di Serie A, in pessime condizioni. La squadra allenata dal nuovo tecnico Davide Ballardini, è al penultimo posto in classifica con 20 punti, a meno 3 dalla zona salvezza, ed è reduce da ben 4 sconfitte consecutive.

Anche la squadra ospite del Frosinone, arriva a questa partita con 24 punti in classifica e un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Cagliari. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, sono arrivate 4 sconfitte e il pareggio interno 1 a 1 contro il Lecce.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Frosinone, sarà trasmessa in diretta DAZN, sabati 9 marzo alle ore 15.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Frosinone

Partita equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker, questa tra Sassuolo e Frosinone. Segno 1 bancato vincente a quota 2.20 sia su Sisal che su Snai, il pareggio inserito in lavagna a quota 3.60, la vittoria esterna pagata a quota 3.10.

Pronostico Sassuolo-Frosinone

Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per smuovere la classifica. Il Sassuolo vincendo si riavvicinerebbe alla zona salvezza, il Frosinone potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.

Pronostico GOL SI a quota 1.60 su Betway e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 3-2