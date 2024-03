La partita serale del 28° turno di Serie A, di sabato 9 marzo 2024, è in programma allo stadio Marassi di Genova, tra la squadra di casa del Genoa, che ospita la formazione brianzola del Monza. Pronostico Genoa-Monza, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa si presenta a questo macth casalingo di Serie A, con una classifica tranquilla. Gli uomini allenati da Mister Alberto Gilardino, infatti sono al dodicesimo posto in classifica con 33 punti, con 10 punti di distacco sulla zona retrocessione oggi occupata dal Cagliari.

Stesso discorso per il Monza, che arriva in Liguria, forte dei 36 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, ma reduce dalla brutta batosta subita in casa contro la Roma per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Genoa-Monza

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Bani; Sabelli, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Vitinha, Retegui. All. Gilardino.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Caldirola, A.Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino.

Dove vederla in TV

Genoa-Monza, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY, sabato 9 marzo alle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Monza

Le quote vedono leggermente favorita la vittoria dei padroni di casa. Segno 1 bancato vincente a quota 2.15 su Admiralbet e a quota 2.20 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20, il colpo esterno proposto a quota 3.50.

Pronostico Genoa-Monza

Il Genoa parte leggermente favorito anche nel nostro pronostico, perchè gioca in casa, ma attenzione che il Monza è una squadra che ha colto importanti risultati in trasferta.

Pronostico X a quota 3.15 su Snai e a quota 3.20 su Sisal

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1