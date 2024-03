Punti importantissimi in chiave salvezza, quelli messi in palio per il match in programma domenica 10 marzo 2024, alle ore 12.30, allo Stadio Via del Mare di Lecce, tra i padroni di casa salentini e il Verona. Lecce-Verona di Serie A, pronostico, scommessa, risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce arriva a questa partita casalinga di Serie A valida per la ventottesima giornata, tredicesimo in classifica con 25 punti, a pari merito con l’Empoli, ma la zona rettrocessione è solo 2 punti di distanza. Nelle ultime 4 giornate di campionato giocate, sono arrivate 3 sconfitte un pareggio esterno 1 a 1 a Frosinone.

Il Verona si presenta in Salento, con 23 punti in classifica a pari merito con il Cagliari. La squadra allenata dal tecnico Marco Baroni, nelle ultime 5 partite giocate ha conquistato 5 punti, frutto di 2 sconfitte, 2 pareggi e della vittoria interna 1 a 0 contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Serdar, Duna; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Dove vederla in TV

Lecce – Verona, sarà trasmessa in diretta domenica 10 marzo su Dazn e SKY alle ore 12.30

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Verona

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Lecce che troviamo bancata vincente a quota 2.20 su Snai e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.25, mentre la vittoria del Verona viene inserita in lavagna a quota 3.40.

Pronostico Lecce Verona di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto complicata, poiché entrambe le squadre hanno bisogno di ottenere punti importanti in chiave salvezza.

Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI a quota 1.95 su Admiralbet e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 1-1