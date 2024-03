Pronostici Serie A 2023-24 29a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si gioca dal 15 al 17 marzo. Il turno sarà chiuso dal big match di domenica sera a San Siro quando si affronteranno Inter-Napoli.

Pronostici Serie A 2023-24 29a giornata: anticipo del venerdì

EMPOLI-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Odgaard. All. Motta

STATISTICHE

-Il Bologna non ha mai vinto in trasferta contro l’Empoli in Serie A (4N, 5P).

-L’Empoli ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare ma dppo sei vittorie di fila con sempre almeno due gol segnati, il Bologna ha perso l’ultimo match contro l’Inter 0-1.

-Il Bologna è la squadra che nel 2024 ha subito il minor numero di tiri totali in Serie A: 95 in 10 match.

-Il Bologna è la squadra che in percentuale ha subito meno gol nel secondo tempo in questa stagione di Serie A: solo il 36% (nove su 25).

TIPS: BOLOGNA -0.25 (AH) @1.82

Pronostici Serie A 2023-24 29a giornata: le partite di sabato

MONZA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. All. Palladino

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula. All. Ranieri

STATISTICHE

-Ben otto delle ultime 13 sfide tra Monza e Cagliari tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, completano due successi brianzoli e tre vittorie dei sardi. Il Monza è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie B (2V, 3N)

-Il Monza ha vinto cinque delle 10 partite disputate nel 2024 in campionato (2N, 3P).

-Il Monza ha vinto le ultime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie A.

-Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Empoli e Salernitana).

-Sei delle ultime otto reti del Monza in Serie A sono state segnate negli ultimi 15 minuti di gioco.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

UDINESE-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

STATISTICHE

-Il Torino è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (4V, 1N).

-Sfida tra le due squadre che hanno pareggiato più partite in questa stagione di Serie A: Udinese (15 – record anche considerando i maggiori cinque campionati europei) e Torino (11).

-Il Torino ha pareggiato le ultime due gare di campionato.

-Il Torino è la squadra che ha subito il minor numero di gol contro squadre che attualmente occupano una posizione nella seconda metà della classifica di Serie A: solo quattro reti concesse in 14 gare – è anche l’unica a non aver perso alcuna sfida contro queste avversarie (7V, 7N).

-L’Udinese ha ricevuto cinque cartellini rossi in questa stagione di Serie A, solo il Milan (sei) conta più espulsioni – il Torino invece è a quota uno.

TIPS: PAREGGIO @3.00

SALERNITANA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman. All. Liverani

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. Gotti

STATISTICHE

-Nessun pareggio nelle tre sfide in Serie A tra Salernitana e Lecce (tutte nelle ultime due stagioni): i pugliesi hanno sempre vinto la gara d’andata, mentre i campani l’unico match nel girone di ritorno.

-Salernitana (due) e Lecce (cinque) sono due delle tre squadre (anche Frosinone a quota cinque) che hanno guadagnato meno punti nelle 10 gare disputate da inizio gennaio 2024 in Serie A. Nel periodo, solo proprio i salentini (sei) hanno segnato meno reti dei campani (otto) nel torneo.

-La Salernitana ha perso le ultime cinque gare all’Arechi in campionato. Il Lecce (6N, 8P) è una delle uniche due formazioni a non aver ancora vinto fuori casa in questo campionato, insieme al Frosinone. Più in generale, i salentini hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 21 trasferte di Serie A (7N, 13P).

TIPS: UNDER 2.5 @1.70

FROSINONE-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Martusciello

STATISTICHE

-La Lazio non ha mai perso in cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (4V, 1N), subendo un solo gol.

-Nelle due sfide tra Frosinone e Lazio in casa dei ciociari in Serie A è stato realizzato un solo gol: rete di Felipe Caicedo il 4 febbraio 2019.

-Da metà dicembre 2023 il Frosinone è sia la squadra che ha guadagnato meno punti in Serie A (cinque in 13 partite) sia quella che ha subito più gol (33: 2.5 di media).

-La Lazio ha perso le ultime quattro partite ufficiali, i biancocelesti non registrano cinque sconfitte di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra l’aprile e il maggio 1985.

-Da inizio febbraio 2024 Lazio e Frosinone sono due delle tre formazioni, insieme al Sassuolo, ad aver perso più match in Serie A: cinque sconfitte.

-Nessuna squadra ha tentato meno tiri totali della Lazio nel 2024 in Serie A: 97, al pari della Salernitana.

-Da una parte il Frosinone è una delle due squadre, insieme al Lecce, ad aver subito più gol di testa in questo campionato (11 entrambe); dall’altra la Lazio è la formazione che ha segnato meno reti di testa (solo una ma proprio nel match d’andata contro il Frosinone il 29 dicembre).

TIPS: UNDER 2.5 @2.00

Pronostici Serie A 2023-24 29a giornata: le partite di domenica

JUVENTUS-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

STATISTICHE

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) ma la Juventus è imbattuta da 19 gare casalinghe di fila contro il Genoa in Serie A (15V, 4N) e in questo parziale ha subito in media soltanto 0.6 gol a partita, mantenendo la porta inviolata 10 volte.

-Nelle ultime sette giornate (dall’inizio del 22° turno), la Juventus ha raccolto sei punti (1V, 3N, 3P) e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore; inoltre, i bianconeri hanno subito due gol in ciascuna delle ultime quattro gare e non arrivano a cinque dal marzo 1962.

-Il Genoa arriva da due sconfitte di fila in Serie A e in questo campionato non ha mai incassato tre ko di fila. Il Genoa inoltre non ha vinto nessuna delle ultime 20 partite contro squadre nelle prime tre posizioni ad inizio giornata in Serie A (5N, 15P); l’ultimo successo del genere è stato proprio contro la Juventus, curiosamente nello stesso giorno della prossima sfida: 17 marzo 2019.

TIPS: JUVENTUS @1.50

VERONA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

STATISTICHE

-Il Verona ha perso le ultime sei partite contro il Milan in Serie A. Il Milan ha vinto le ultime quattro trasferte contro il Verona in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-2.

-Il Verona arriva da due vittorie consecutive senza subire gol (1-0 vs Sassuolo e Lecce): non ottiene tre vittorie di fila in Serie A da ottobre 2013.

-Così come il Verona, anche il Milan ha vinto per 1-0 ciascuna delle ultime due partite in Serie A (vs Lazio ed Empoli); in particolare, i rossoneri sono la squadra di questo campionato ad aver vinto più partite con questo punteggio (sette).

-Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1P), segnando in media 2.4 gol a partita nel parziale.

TIPS: MILAN @1.75

ATALANTA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. All. Italiano

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 1P).

-Dopo cinque vittorie di fila, l’Atalanta ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro gare in Serie A (2N, 2P), un parziale in cui ha subito in media 2.3 gol a partita, più del doppio rispetto al resto del campionato (23 reti incassate nelle prime 24 giornate, in media quasi una a partita).

-La Fiorentina arriva da due pareggi nelle ultime due gare in Serie A (0-0 vs Torino, 2-2 vs Roma).

-Nessuna squadra ha fallito più tiri dal dischetto rispetto alla Fiorentina nei maggiori cinque campionati europei 2023/24: quattro, come Verona e Mainz.

TIPS: NO BET

ROMA-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

STATISTICHE

-La Roma ha vinto solo tre delle ultime 10 sfide contro il Sassuolo in Serie A (5N, 2P). In ciascuna delle ultime sei sfide tra Roma e Sassuolo in Serie A, entrambe le squadre sono andate a segno, realizzando quasi lo stesso numero di reti: 12 per i giallorossi e 11 da parte dei neroverdi.

-Da quando Daniele De Rossi guida la Roma (ultime otto giornate), i giallorossi sono la squadra ad aver segnato più gol in Serie A (22, una media di 2.8 a match) e sono secondi – al pari del Bologna – per punti conquistati (19, meno solo dell’Inter con 24).

-La Roma è la squadra con la differenza a favore più ampia tra gol segnati ed Expected Goals in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: +14.7 (54 reti con un xG di 39.3); dall’altra parte, solo il Frosinone (12.3) ha subito più reti del Sassuolo (8.9) nel confronto tra i gol subiti (55) e gli Expected Goals contro (46.1) nella Serie A in corso.

-Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco (la Roma, 18 reti) e la seconda ad averne subiti di più in questo frangente nel campionato in corso (il Sassuolo con 16, meno soltanto della Salernitana a quota 20).

TIPS: OVER 2.5 @1.52

INTER-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhnoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

STATISTICHE

-A partire dalla stagione 2018/19, l’Inter ha vinto sette delle 11 sfide disputate contro il Napoli in Serie A (2N, 2P), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel parziale, inclusa la gara di andata (3-0, il 3 dicembre 2023).

-L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-2.

-L’Inter è reduce da 10 vittorie di fila in Serie A, anche se in settimana ha dovuto digerire l’eliminazione ai rigori in Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

-Il Napoli ha segnato 10 gol in quattro partite sotto la guida di Francesco Calzona in Serie A (media di 2.5 a match).

-Inter e Napoli sono le prime due squadre di questo torneo per tiri totali (rispettivamente 428 e 476), nello specchio (154 e 153), palle giocate in area di rigore avversaria (797 e 829), Expected Goals a favore (59.6 e 46.4) e per conclusioni subite (entrambe a 283).

-L’Inter ha segnato 70 gol a fronte di sole 13 reti subite finora: è nettamente la miglior differenza reti dei top-5 campionati europei in corso (+57, seguita da quella del Bayer Leverkusen a +47), che in Serie A dopo 28 gare giocate da una squadra non si verificava dal 1958/59 – la Fiorentina, +58.

TIPS: OVER 2.5 @1.70

