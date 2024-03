Quote e risultati Serie A 29a giornata. Il campionato di calcio italiano va in pausa per le Nazionali, e tornerà nel weekend di Pasqua con la 30° giornata, ma prima vediamo anche i risultati dell’ultimo turno e tutti gli aggiornamenti statistici, di classifiche e quote antepost.

Quote e risultati Serie A 29a giornata: vincono Roma e Milan. Pareggi per Inter e Juve

Vediamo i risultati più interessanti della 29° giornata di Serie A, ad iniziare dalle squadre che domenica hanno fatto i tre punti. In Verona-Milan i rossoneri vincono 3-1 e portano a casa il successo consecutivo in campionato e consolidano il 2° posto portandosi a +3 sulla Juventus che invece non si sblocca nello 0-0 col Genoa, e continua a viaggiare ad andamento lento con una sola vittoria nelle ultime otto partite.

Nel match delle 18, la Roma batte 1-0 il Sassuolo, confermandosi a -3 dal quarto posto del Bologna che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Il Sassuolo resta penultimo a quota 23 punti. Infine il posticipo Inter-Napoli termina con un pareggio per 1-1 che interrompe la striscia vincente di Serie A dei nerazzurri che si portano dietro ancora le scorie (fisiche e mentali) dell’eliminazione in Champions.

Quote e risultati Serie A 29a giornata: Statistiche interessanti dopo l’ultimo turno

Juventus-Genoa 0-0

-Il Genoa è rimasto imbattuto per tre sfide di fila (1V, 2N) contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio 1990 e ottobre 1991.

-La Juventus ha raccolto sette punti nelle ultime otto gare in Serie A (1V, 4N, 3P), dopo che nelle precedenti otto partite di campionato ne aveva ottenuti ben 22 (7V, 1N).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque sfide in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nella parte bassa della classifica (3N, 1P). Il Genoa ha pareggiato tre delle ultime quattro gare (1P) in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni.

-La Juventus ha colpito tre legni nelle ultime tre gare in Serie A (due contro il Genoa, uno contro il Napoli), tanti quanti nelle precedenti 23 partite di campionato.

Verona-Milan 1-3

-Il Milan ha raccolto 26 punti in Serie A nel 2024 in 11 partite: solo l’Inter con 30 ne ha collezionati di più nel periodo.

-Era dal 3 dicembre contro l’Udinese (14ª giornata) che il Verona non subiva almeno 3 gol in uno stesso match di Serie A.

-Christian Pulisic ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa nei maggiori cinque campionati europei (nove gol come nel 2019/20 con il Chelsea) e ha invece stabilito la sua miglior stagione in generale (12 centri) in carriera considerando tutte le competizioni.

-Théo Hernández è il difensore che conta più gol (27) in Serie A dal suo arrivo nella competizione (2019/20).

Roma-Sassuolo 1-0

-Per la prima volta dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, i giallorossi non hanno trovato la via del gol in un primo tempo di un match casalingo di Serie A.

-Dalla prima gara della Roma sotto la guida di De Rossi (20 gennaio scorso), solo Phil Foden (sei) ha segnato più gol di Lorenzo Pellegrini (cinque, al pari di Koopmeiners) tra i centrocampisti dei maggiori 5 campionati europei.

-Il Sassuolo ha raccolto 23 punti nelle prime 29 giornate di Serie A e, a questo punto del torneo, ha fatto peggio solo nella sua prima esperienza nel massimo campionato: 21 nel 2013/14 quando chiuse la stagione al 17° posto.

-Davide Ballardini schiera la seconda formazione titolare con l’età media più alta (28 anni) in questa Serie A per il Sassuolo.

-Per la prima volta negli ultimi sette incroci tra Roma e Sassuolo in Serie A, la partita è terminata senza che entrambe le squadre siano riuscite a trovare la via del gol.

Inter-Napoli 1-1

-L’Inter ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta in questo anno solare; l’ultimo pari nel torneo era infatti arrivato lo scorso 29 dicembre (1-1 contro il Genoa): chiusa così una striscia di 10 vittorie di fila nella competizione.

-A partire da gennaio 2024, nessuna squadra ha pareggiato più partite rispetto al Napoli in Serie A (cinque, come Genoa e Torino).

-L’Inter (1N, 1P) ha mancato il successo in due gare consecutive, considerando tutte le competizioni, per la prima volta dallo scorso novembre (pareggi contro Juventus in Serie A e Benfica in Champions League in quel caso).

-Il Napoli è rimasto imbattuto per sei partite di fila in Serie A (2V, 4N) per la prima volta da aprile-maggio 2023 (3V, 3N).

-L’Inter ha trovato la rete in tutte le ultime 12 gare di Serie A contro il Napoli: per i nerazzurri si tratta della striscia di partite consecutive più lunga con almeno una rete all’attivo contro questa avversaria nella competizione.

-Il Napoli ha subito gol per otto gare consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio-aprile 2022 (11 in quel caso).

-Il Napoli (16) è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A.

Quote e risultati Serie A 29a giornata: corsa per la prossima Champions

Tre delle prime 4 posizioni che portano alla prossima Champions League sembrano già nelle mani di Inter, Milan e Juventus. Si scommette per l’ultimo posto valido, al momento occupato dal sorprendente Bologna che si gioca @2.00 per mantenere almeno la top-4, ma dovrà guardarsi alle spalle da Atalanta e Roma, offerte entrambe @2.75.

Sembrano più difficili le rimonte di Napoli @15, Fiorentina @20 e Lazio offerta @25 volte la posta per il ritorno nella Champions 2024-25.

Quote e risultati Serie A 29a giornata: corsa per la salvezza

Nelle quote antepost per la retrocessione è già spacciata la Salernitana @1.01, poi arriva il Frosinone @1.75 e secondo i bookmakers la terza squadra che retrocederà sarà il Sassuolo offerto @2.25 volte la posta, con l’Empoli poco avanti @2.75.

Quote Antepost: si guarda già al prossimo anno con l’Inter favorita

Con lo scudetto già nelle mani dei nerazzurri, i bookmakers come SNAI pensano già al futuro, con le quote antepost Serie A 2024-25, e anche qui troviamo l’Inter @1.60 a dominare sulla Juventus @3.50 come prima avversaria, poi arriva il Milan @5.50. Più staccato in doppia cifra il Napoli @10.

Statistiche e Betting Trend: poche vittorie interne, tanti Under

Nell’ultimo turno si sono giocate 9 partite, e solo in 2 di queste hanno vinto le squadre di casa, entrambe di misura per 1-0 (Roma e Monza). Ben 5 vittorie in trasferta poi i 2 pareggi di Inter e Juve a completare il quadro. E’ stata nettamente una giornata da Under, ben 7 partite sotto i tre gol totali, e solo 2 Over. Vediamo tutti gli aggiornamenti della stagione di Serie A.

Prossimo Turno: pausa nazionali e poi la giornata di Pasqua

Ora si va in pausa per la sosta delle Nazionali, e il campionato di calcio italiano tornerà solo dal 30 marzo con la 30° giornata di Serie A e subito 5 partite, tre delle quali molto interessanti con Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan.

Le prime quote di Planetwin365, e le prime preferenze degli scommettitori, puntano su Napoli vincente in quota @2.10 (44% delle prime scommesse al momento sui partenopei e il 28% sulla Dea), sulla Juventus di poco favorita @2.60 all’Olimpico (36% delle puntate sui bianconeri, 33% sulla Lazio) e anche il Milan @2.55 a Firenze (37% di puntate sui rossoneri e 35% sui viola).

Domenica di Pasqua non si gioca, si passa direttamente a lunedì con le 5 partite mancanti a completare il turno. Si inizia col lunch match Bologna-Salernitana, con la squadra di Motta @1.28 tra le peggiori favorite. Solo i nerazzurri @1.18 hanno una quota più bassa per la vittoria, e la squadra di Inzaghi chiuderà la giornata alle 20:45 a San Siro con Inter-Empoli.