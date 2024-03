La partita inaugurale del turno pasquale di Serie A è quella che andrà in scena sabato 30 marzo 2023, alle ore 12.30, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, tra i partenopei e l’Atalanta, un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League. Pronostico Napoli-Atalanta, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva alla sfida dopo il pareggio in casa dell’Inter, che è passato alla ribalta per il discusso caso Juan Jesus-Acerbi, che si è risolto con l’assoluzione di quest’ultimo.

I partenopei, dopo questa sentenza, hanno fatto presente che non aderiranno più a nessun tipo di manifestazione contro il razzismo organizzato dagli organi che governano il calcio.

Rimanendo sul campo, sfida fondamentale per entrambe. Con Inter, Milan e Juventus certe di un posto nella prossima Champions League, con Bologna e Roma che viaggiano ad alta velocità, una sconfitta in questa sfida potrebbe risultare definitiva per una delle due squadre.

L’Atalanta si prepara a questa sfida con lo sguardo al doppio, affascinante, confronto in Europa League contro il Liverpool, con gli inglesi naturali favoriti per la vittoria della competizione.

I bergamaschi arrivano con qualche giocatore acciaccato a questa sfida e con la stessa pressione dei rivali di ottenere un risultato per continuare a sperare in un posto nella massima competizione europea.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Scamacca, Lookman.

Molti dubbi di formazioni in casa partenopea. In difesa a sinistra solito ballottaggio Mario Rui e Mathías Olivera. A centrocampo Piotr Zielinski, messo ai margini per il suo accordo con l’Inter già per la prossima stagione, dovrebbe partire in panchina.

Nella partita che ha dato la prima qualificazione nella storia della Georgia agli Europei Khvicha Kvaratskhelia è uscito per infortunio e sembra difficile possa recuperare in tempo.

Discorso simile in casa della Dea. Le nazionali hanno portato gli infortuni di Charles De Ketelaere e Teun Koopmeiners. Il belga è quasi certo out, Gian Piero Gasperini spera di recuperare almeno l’olandese.

Dove vederla in TV

Napoli-Atalanta, sarà trasmessa in diretta DAZN, sabato 30 marzo 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Atalanta

Favorito il Napoli per la vittoria offerto a 2.10 AdmiralBet e Betway. Il pareggio è quotato 3.55 AdmiralBet e Betway, mentre la vittoria dell’Atalanta a 3.50 Sisal e 3.35 Snai.

Pronostico Napoli-Atalanta di Serie A

Partita da tripla. Entrambe non arrivano da un gran periodo di forma, nonostante questo e le probabili assenze ci aspettiamo una sfida senza particolari tatticismi, quindi l’esito Goal ci piace come pronostico.

Pronostico: Goal SI a quota 1.63 su AdmiralBet e su Betway.

Pronostico Special per Napoli-Atalanta

Puntiamo su un tiro in porta di Juan Jesus a 5.00. Il brasiliano è andato a segno nell’ultima di campionato e probabilmente sui calci da fermo proverà a bissare dopo tutto quello che è accaduto in queste due settimane.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2