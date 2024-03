Allo stadio Marassi di Genova, in questo sabato santo, arriva il Frosinone alla disperata ricerca di punti salvezza, lotta che non intacca la squadra di Alberto Gilardino. Pronostico Genoa-Frosinone di Serie A del 30/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa ritrova i suoi nazionali che hanno vissuto esperienze altalenanti. A cominciare da Albert Gudmundsson, protagonista con la sua Islanda, che però non è riuscito a portare agli Europei a scapito dell’Ucraina di Ruslan Malinovskyi, meno protagonista in questi playoffs ma che sarà presente in Germania questa estate.

Anche Mateo Retegui ha vissuto alla grande l’esperienza in nazionale, con la doppietta al Venezuela si è candidato ad essere il “9” di Luciano Spalletti questa estate.

In casa Frosinone i pensieri sono nettamente diversi. La squadra di Eusebio Di Francesco è la peggiore, insieme alla Salernitana, per rendimento nelle ultime 15 giornate di Serie A, con solo 6 punti ottenuti, frutto di una vittoria e tre pareggi.

La classifica vede i ciociari al terzultimo posto ed una squadra che sembra la lontana parente di quella spumeggiante vista per gran parte di inizio stagione.

Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck.

Alberto Gilardino dovrebbe schierare la formazione titolare, con tutti i nazionali a disposizione. Per il Frosinone le solite assenze. Pesa quella Abdou Harroui, che sarà sostituito da Demba Seck, giocatore bello da vedere ma poco concreto finora.

Dove vederla in TV

Genoa-Frosinone, sarà trasmessa in diretta DAZN, sabato 30 marzo alle ore 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Frosinone

Il Genoa è favorito per la vittoria bancato a 1.97 Betway e AdmiralBet, il pareggio è quotato 3.75 AdmiralBet e Sisal, la vittoria del Frosinone a quota 3.85 Snai e 3.76 Betway.

Pronostico Genoa-Frosinone di Serie A

La quota del Genoa invoglia, ma siamo pur sempre di fronte all’unica squadra forse in campionato senza più reali motivazioni, trovandosi in classifica esattamente in mezzo tra chi lotta per l’Europa e chi per la retrocessione. Ci piace il multigol classico, ci aspettiamo almeno due gol in questa sfida e non una goleada.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.37 Betway e Sisal.

Pronostico Special per Genoa-Frosinone

Matias Soulé arriva a questa sfida dopo un gran gol segnato con l’Argentina Under 23. E’ sicuramente il giocatore con maggiore qualità del Frosinone e dai suoi piedi passano le sorti in questo finale di stagione. Almeno due tiri in porta a 4.50 su Sisal merita un tentativo.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-1 / 3-1