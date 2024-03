La prima in panchina per Igor Tudor con la Lazio gli evoca bei ricordi, visto che si troverà di fronte, sabato 30 marzo 2024, alle ore 18 la sua ex squadra da giocatore, la Juventus. Pronostico Lazio-Juventus, big match di Serie A del 30/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La stagione della Lazio non è stata quella che ci si aspettava. A conferma di tutto ciò, in questo mese, sono arrivate le dimissioni di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese.

Nell’ultima è arrivata la vittoria a Frosinone con in panchina, temporaneamente, Giovanni Martusciello. Per il croato Igor Tudor il compito di portare la barca al porto a fine stagione, per costruire seriamente per la prossima.

Tutte le certezze bianconere sono svanite negli ultimi mesi. Con 7 punti nelle ultime 8 gare di campionato, la Signora, ha perso il secondo posto in classifica in Serie A e qualsiasi velleità di poter competere per lo scudetto contro l’Inter.

Anche la riconferma di Massimiliano Allegri, adesso, è diventata un dilemma e soprattutto bisogna fare punti perchè da dietro le rivali corrono, in particolare Bologna e Roma.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean.

Igor Tudor nella sua prima da allenatore biancoceleste non dovrebbe stravolgere particolarmente la squadra. Christos Mandas sostituirà in porta l’infortunato Ivan Provedel, in attacco Ciro Immobile parte leggermente favorito su Valentin Castellanos.

Nella Juventus pesano le assenze per squalifica di Dusan Vlahovic e per infortunio di Arkadiusz Milik. Probabile Moise Kean al centro dell’attacco, anche se Massimiliano Allegri è stuzzicato dall’idea di giocare con il turco Kenan Yildiz come “falso 9”.

Dove vederla in TV

Lazio-Juventus, sarà trasmessa in diretta DAZN, sabato 30 marzo alle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Juventus

Le quote per questa sfida all’Olimpico sono le seguenti: Lazio vincente bancata a 3.10 Sisal e Betway, pareggio a 3.00 AdmiralBet e Betway, vittoria Juventus a quota 2.51 Betway e 2.50 Snai.

Pronostico Lazio-Juventus di Serie A

Si presenta come una vera e propria partita da tripla. Vero che la Lazio ha vissuto una stagione, fin qui, sottotono ma il cambio di allenatore solitamente da quella spinta emotiva. Dal canto suo, ci si aspetta che la Juventus si svegli da questo letargo degli ultimi mesi. Ci sembra generosa la quota dell’Over 1.5, nonostante le pesanti assenze avanti per i bianconeri.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.42 AdmiralBet e Sisal

Pronostico Special per Lazio-Juventus

Weston McKennie è uno dei giocatori più in forma della Juventus e lo ha dimostrato anche con la sua nazionale in queste settimane. Un suo tiro in porta a 3.25 su Sisal merita un tentativo.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2