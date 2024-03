Pronostici Serie A 2023-24 30a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali nel periodo di Pasqua, sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile.

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: le partite di sabato

NAPOLI-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l’Atalanta in campionato. Napoli e Atalanta hanno pareggiato solo una delle ultime 17 sfide in Serie A.

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di campionato (2V, 4N) ma ha pareggiato le ultime due.

-L’Atalanta ha guadagnato solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato.

-Da una parte il Napoli è 10° per punti guadagnati in match casalinghi nella Serie A 2023/23 (22 in 14 gare), dall’altra l’Atalanta occupa il 10° posto per punti ottenuti in trasferta (16 in 14 partite) nel campionato in corso.

-Il primo gol di Victor Osimhen in Serie A è stato realizzato contro l’Atalanta il 17 ottobre 2020. L’attaccante nigeriano ha preso parte a cinque reti in cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A (due gol e tre assist).

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.33

GENOA-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco

STATISTICHE

-Il Genoa è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2V, 2N), perdendo però quella più recente. Il Genoa non ha ancora subito gol al Ferraris contro il Frosinone in Serie A.

-A partire dallo scorso dicembre, il Genoa è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A (otto), considerando i maggiori cinque campionati si tratta di un record condiviso con il Cadice nel periodo (otto).

-Soltanto il Granada (due) ha guadagnato meno punti in trasferta del Frosinone (tre – 0V, 3N, 11P) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; in più, solo il Bochum (35) ha subito più gol dei ciociari in match fuori casa (34).

-Da una parte nessuna formazione ha segnato più reti da fuori area del Genoa in questo campionato (otto, al pari di Atalanta e Monza), dall’altra solo Milan e Sassuolo (entrambi otto) hanno subito più gol dalla distanza del Frosinone (sette).

TIPS: GENOA @1.95

TORINO-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. All. Palladino

STATISTICHE

-Il Torino è imbattuto contro il Monza in Serie A (1V, 2N). Sia Torino che Monza hanno segnato in tutti i loro tre confronti in Serie A: quattro reti dei granata e tre gol dei brianzoli.

-Solo l’Inter (18) ha registrato più clean sheet del Torino (14) in questo campionato e ben nove i clean sheet in match casalinghi dei granata.

-Il Monza ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P). In una classifica basata sull’anno solare 2024, il Monza sarebbe al 5° posto in Serie A, con 20 punti guadagnati in 11 match, dietro solo a Inter (31), Milan (26), Bologna (23) e Roma (23).

-Solo Inter (38) e Milan (297) hanno trascorso meno minuti in svantaggio rispetto al Torino (305) nella Serie A 2023/24.

TIPS: NO BET

LAZIO-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean. All. Allegri

STATISTICHE

-Dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata dello scorso 16 settembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2018/19. La Lazio ha vinto 2-1 l’ultima sfida all’Olimpico contro la Juventus in campionato, i biancocelesti non ottengono due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A dal 2001.

-La Lazio ha perso le ultime tre partite all’Olimpico in campionato.

-A partire dal weekend del 27-28 gennaio scorso, la Juventus ha guadagnato solo sette punti in otto partite di Serie A, nel periodo soltanto Salernitana (due), Frosinone (due) e Sassuolo (quattro) hanno ottenuto meno punti dei bianconeri. I bianconeri non registravano un rendimento così basso in una serie di otto gare dal 2011 in campionato (sette punti tra gennaio e marzo con Luigi Delneri in panchina).

-Nel suo periodo al Verona (settembre 2021 – maggio 2022), solamente Inter (75), Lazio (68) e Napoli (68) hanno segnato più gol della squadra guidata da Igor Tudor in Serie A (62 reti in 35 incontri, al pari di Milan e Atalanta).

-La Juventus è la squadra contro cui Ciro Immobile ha disputato più minuti in partite casalinghe con la maglia della Lazio in Serie A senza mai segnare: 401 minuti in cinque sfide; le tre reti del classe ’90 con i biancocelesti contro i bianconeri in campionato sono infatti tutte arrivate all’Allianz Stadium.

TIPS: NO BET

FIORENTINA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

STATISTICHE

-Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide tra Fiorentina e Milan in Serie A. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite al Franchi contro il Milan in campionato.

-La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), incluse le due più recenti.

-Nessuna squadra ha sia guadagnato più punti (15 in sei trasferte) che segnato più gol del Milan fuori casa in Serie A nel 2024 (15).

-Da una parte la Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol di testa (12) in questa stagione di Serie A, dall’altra il Milan è quella ad aver subito meno reti con questo fondamentale (uno) nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.

-Théo Hernández sarà squalificato per questa sfida; con lui in campo il Milan ha vinto il 64% delle partite nelle ultime due stagioni di Serie A (37 su 58), guadagnando in media 2.1 punti e segnando 1.9 reti a match, senza il terzino francese invece la % di successi dei rossoneri scende al 22% (2/9), ottenendo in media 1.0 punti e realizzando 0.8 gol a gara.

-Le ultime 10 reti della Fiorentina in Serie A sono state messe a segno da ben 10 giocatori diversi: Belotti, Ikoné, Martínez Quarta, Nico González, Barák, Beltrán, Kayode, Bonaventura, Ranieri, Mandragora.

-Sempre tanti gol ed entrambe le squadre a segno negli ultimi 4 precedenti al Franchi tra viola e rossoneri, dove si sono sempre registrati più gol alla ripresa. Prima della sosta la Fiorentina ha pareggiato 2-2 con la Roma (3 gol nel 2° tempo) mentre il Milan ha vinto 3-1 a Verona (3 reti alla ripresa).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: le partite di domenica

BOLOGNA-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Odgaard. All. Motta

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Colantuono

STATISTICHE

-Dopo non essere riuscito a vincere tre delle prime quattro gare contro la Salernitana in Serie A (1V), il Bologna è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime cinque partite contro la squadra campana nella competizione (2V, 3N). Solamente contro Fiorentina, Inter e Roma (cinque), la Salernitana ha disputato più trasferte senza mai ottenere la vittoria che contro il Bologna (quattro) in Serie A.

-Il Bologna ha perso l’ultimo incontro casalingo contro l’Inter in Serie A (0-1) e non hai mai registrato due sconfitte consecutive davanti ai propri tifosi da quando Thiago Motta siede sulla panchina rossoblù.

-La Salernitana non vince da 11 incontri in Serie A (2N, 9P). Stefano Colantuono sarà il 4° allenatore diverso della Salernitana in questo campionato, solo una squadra ha registrato più cambi in panchina in una singola stagione nella storia della Serie A: il Palermo in tre occasioni (sei nel 2015/16; cinque sia nel 1953/54 che nel 2016/17).

-Nessuna squadra ha realizzato più gol nei minuti di recupero rispetto al Bologna in questa Serie A (sei al pari dell’Atalanta), mentre la Salernitana ha subito ben 20 reti negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo (più recupero), più di qualsiasi altra nel torneo in corso.

TIPS: BOLOGNA @1.30

CAGLIARI-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Wieteska, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide di Serie A contro il Cagliari (5V, 3N) mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incontri. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Hellas Verona ha vinto 10 dei 17 confronti con il Cagliari in Serie A (4N, 3P).

-Dopo quattro incontri di fila senza sconfitta in Serie A (2V, 2N), il Cagliari ha perso l’ultimo match contro il Monza senza segnare (0-1).

-Da una parte il Cagliari è la squadra che ha trascorso meno minuti in vantaggio in questa stagione di Serie A (290), dall’altra l’Hellas Verona è quella che è stata per meno minuti avanti nel punteggio in trasferta (95).

-Da inizio 2024, l’Hellas Verona è la squadra che conta più reti da fuori area nei maggiori cinque campionati europei (sei delle sette reti dalla distanza dei gialloblù in questo torneo sono arrivate in questo nuovo anno solare) mentre, il Cagliari è la formazione che ne ha realizzati meno in questa Serie A (1).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.70

SASSUOLO-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Brenner. All. Cioffi

STATISTICHE

-Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (6N, 5P). ha vinto solo una delle 10 partite casalinghe di Serie A giocate contro l’Udinese (1-0, il 25 settembre 2016), pareggiandone cinque e uscendo sconfitto in quattro occasioni, inclusa la più recente.

-L’Udinese ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P). Il Sassuolo ha raccolto 18 sconfitte in 29 incontri in questa Serie A (6V, 5N); solamente in un’occasione i neroverdi ne hanno registrate di più in un singolo torneo di massima serie (22 nel 2013/14, stagione d’esordio nella competizione chiusa al 17° posto).

-L’Udinese è la squadra che in percentuale ha realizzato più reti nei primi 15 minuti del secondo tempo in questa Serie A (32% – 9/28); dall’altra parte, tre delle ultime cinque reti incassate dal Sassuolo nella competizione sono arrivate in questo parziale di gara.

TIPS: NO BET

LECCE-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Piccoli; Krstovic. All. Gotti

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Angelino; Aouar, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto solo due delle 35 partite giocate contro la Roma in Serie A (9N, 24P). Solamente contro il Milan (5.6%), il Lecce ha una percentuale più bassa di successi interni che contro la Roma (5.9%) tra le squadre affrontate almeno cinque volte in match casalinghi in Serie A

-Il Lecce è la formazione contro cui la Roma vanta la striscia aperta di gare con almeno un gol all’attivo più lunga in Serie A (21 con una media di 2.3 reti a partita); in generale, l’ultima volta in cui il Lecce ha mantenuto la porta inviolata contro i capitolini risale al 9 aprile 2000.

-Con Daniele De Rossi allenatore (dal 16 gennaio) la Roma è sia la squadra che ha segnato più gol in Serie A (23) sia quella con la più alta percentuale realizzativa (25%) – in più, nel periodo solo l’Inter (25) ha guadagnato più punti dei giallorossi in Serie A (22 in nove match).

-La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide di campionato (4V, 1N) e non arriva a infilare sei risultati utili consecutivi nella competizione dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023. Dopo il successo per 1-0 contro la Salernitana nell’ultimo turno di campionato, il Lecce potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il novembre 2022 e il gennaio 2023.

TIPS: ROMA OVER 1.5 GOL @1.98

INTER-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

STATISTICHE

-L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 20 partite contro l’Empoli in Serie A (17V, 1N), segnando 40 gol (esattamente due di media a incontro) e subendone appena 13 (0.65 per match). L’Inter ha mantenuto la porta inviolata contro l’Empoli in 10 degli ultimi 15 incontri di Serie A, inclusi i due più recenti.

-L’Inter ha sempre trovato il gol nelle 29 partite giocate in questa Serie A; fino ad oggi solamente una formazione è riuscita ad andare a segno in ciascuna delle prime 30 gare disputate in una singola stagione di massima serie: la Juventus nel 2013/14.

Da una parte, l’Inter è l’unica squadra dei top-5 tornei europei ad aver realizzato almeno una rete in ognuna delle proprie gare di campionato in questa stagione (29/29), dall’altra, l’Empoli è invece quella che ne ha terminate di più senza segnare (16). L’Empoli ha perso gli ultimi tre match di Serie A senza segnare

TIPS: INTER @1.20

