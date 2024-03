Il giorno di Pasquetta si gioca in Serie A e si comincia da Bologna, alle ore 12.30, dove l’arrembante squadra di Thiago Motta affronta un arrembata Salernitana, al suo quarto allenatore stagionale. Pronostico Bologna-Salernitana di Serie A del 01/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La vittoria all’ultimo minuto di Empoli, ha sancito in modo importante il percorso del Bologna. Un calendario agevole rispetto alle rivali, nessun impegno di Coppa, porta i felsinei dritti a sognare di partecipare alla prossima Champions League. Per fare ciò occorre non sbagliare la sfida di questa giornata.

In alto mare la Salernitana. La brutta sconfitta contro il Lecce, nell’ultima di campionato, ha messo una pietra tombale sulle residue speranze di salvezza. Toccherà a Stefano Colantuono ed ai giocatori provare ad onorare questo finale di campionato.

Le probabili formazioni di Bologna-Salernitana

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard.

Salernitana (4-3-1-2): Costil; Zanoli, Manolas, Boateng, Bradaric; Basic, Gomis, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman.

Joshua Zirkzee è in fase di recupero, ma difficilmente verrà rischiato in questo incontro. Al suo posto favorito l’ex Inter Jens Odgaard su Santiago Castro, visto che l’argentino sarà tra gli ultimi a rientrare dopo l’impegni con la nazionale Under 23.

Nei granata ci sarà l’esordio di Stefano Colantuono in panchina, il quarto allenatore di questa disgraziata stagione per i campani in Serie A. La salvezza è solo matematica, ma oramai la squadra inizia a pensare alla prossima stagione.

Dove vederla in TV

Bologna-Salernitana, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY lunedì 1 aprile alle 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Salernitana

Nettamente favorito il Bologna per la vittoria bancata a 1.29 Betway e 1.28 AdmiralBet. Il pareggio a quota 5.50 Snai e 5.40 AdmiralBet, la vittoria della Salernitana a 11.00 Sisal e 10.26 Betway.

Pronostico per Bologna-Salernitana di Serie A

Impossibile non vedere il Bologna favorito, un passo falso dei felsinei sarebbe veramente una sorpresa. Detto questo, la quota invoglia il giusto. Meglio puntare su un multigol che paga meglio, sempre a loro favore.

Pronostico: Multigol 2-4 casa a quota 1.60 Sisal e a quota 1.55 Betway.

Pronostico Special per Bologna-Salernitana

Riccardo Calafiori si è ben comportanto con l’Under 21, un suo tiro in porta a 3.25 (Sisal) ci può stare, visto che si dimostra spesso pericoloso sui calci da fermo ed anche in fase di gioco (da un suo tiro è nato il gol di Giovanni Fabbian ad Empoli.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1