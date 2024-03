Vero e proprio scontro salvezza in Sardegna, tra i rossoblu e gli scaligeri in programma lunedì 1 aprile 2024, alle ore 15. Due squadre che sembrano “vive” in questa lotta che coinvolge sette squadre. Cagliari-Verona, pronostico, statistiche e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Non è un mistero che il Cagliari sta costruendo la sua salvezza in casa. Sono 19 i punti conquistati su 26 totali, con 20 dei 29 gol realizzati tra le mura amiche. Nell’ultima è tornato al gol Gianluca Lapadula e mai come adesso servono i gol di uno dei bomber a disposizione.

Il Verona arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan nell’ultimo turno di Serie A giocato. La squadra scaligera, alle prese oramai da un paio di stagione, con gravi problemi finanziari sta provando un nuovo “miracolo” cercando la salvezza, nonostante le tante cessioni invernali.

Sono arrivati giocatori che si sono dimostrati validi come Tijjani Noslin e Karol Swiderski, titolare in entrambe le partite affianco a Robert Lewandowski, che hanno portato la Polonia a qualificarsi ai prossimi europei.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

I soliti assenti per Claudio Ranieri, che recupera Gianluca Gaetano rispetto alla sconfitta di Monza nell’ultima di campionato.

Per Marco Baroni l’assenza pesante è quella di Tomáš Suslov, infortunatosi con la propria nazionale. Sarà fondamentale recuperare Michael Folorunsho, che ha partecipato alla campagna azzurra negli USA senza poter esordire per un lieve acciacco.

Dove vederla in TV

Cagliari-Verona, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY lunedì 1 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Verona

Favoriti i sardi per la vittoria dalle quote offerte dai bookmakers a 2.20 AdmiralBet e 2.18 Betway. Il pareggio è dato a 3.25 Sisal e 3.20 AdmiralBet, la vittoria del Verona a 3.55 Snai e 3.50 Sisal.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita delicatissima, con punti importanti in palio. Con i vari dubbi sulle condizioni di tanti giocatori importanti per entrambe le squadre, crediamo che sarà una partita con pochi gol, come si sono dimostrate tutte le ultime sfide salvezza giocate nei turni precedenti.

Pronostico: Under 2.5 a quota 1.70 Sisal e Snai

Pronostico Special per Cagliari-Verona

Ci aspettiamo una partita “ruvida” dove i cartellini potranno essere un bel po’. Più che una quota specifica vi consigliamo di valutare a ridosso un Over cartellini con linea 5,5 o 6,5 o qualche giocatore dal giallo facile.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-1