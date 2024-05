Per la trentaseiesima giornata di calcio in Serie A, questa sera alle ore 18, i padroni di casa del Lecce, ospianto l’Udinese, a a caccia di punti salvezza. Pronostico Lecce-Udinese di Serie A, di oggi 15 maggio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Lecce, arrivano a questo match casalingo di Serie A, praticamente avendo quasi centrato la salvezza con 37 punti, basta un pareggio oggi per la matematica salvezza. I salentini non reduci dal pareggio esterno 1 a 1 di Cagliari.

I friulani arrivano in Puglia, in piena lotta per non retrocedere con 30 punti, a meno due dalla coppia formata da Empoli e Frosinone e a meno tre dal Cagliari. Gli uomini allenati da Mister Fabio Cannavaro, sono reduci dal pareggio interno 1 a 1 contro il Napoli.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Dorgu, Blin, Ramadani, Almqvist; Oudin; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue,Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner; Lucca. All. Cannavaro.

Dove vederla in TV

Lecce-Udinese, sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 13 maggio dalle ore 18.

Quote Scommesse per Lecce-Udinese

Pronostico Lecce-Udinese di Serie A

Il Lecce con un pareggio sarebbe salvo, discorso diverso per l’Udinese che con un punto sarebbe a meno uno dalla salvezza, Pronostico X a quota 3.15 su Sisal e su Betflag

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-0 / 0-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.