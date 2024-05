Il posticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A, è in programma oggi 13 maggio 2024, alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze, tra i padroni di casa della Fiorentina e la squadra ospite del Monza. Pronostico Fiorentina-Monza, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva a questa gara di Serie A, con 50 punti in classifica e in corsa per un posto nella prossiama edizione di Europa Conference League. La squadra viola è reduce dalla sconfitta esterna subita a Verona per 2 a 1.

Il Monza, allenato dal tecnico Raffaele Palladino, arriva in Toscana, senza nulla da chiedere a questo campionato, visto il dodicesimo posto in campionato con 45 punti, Nelle ultime 4 giornate giocate, i brianzoli hanno pareggiato tre incotri e perso in casa 2 a 1 contro l’Atalanta.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, López; Ikoné, Barák, Castrovilli; Nzola. All. Italiano

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Zerbin, Pessina, Colpani; Djuric. All. Paladino

Dove vederla in TV

Fiorentina-Monza, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, lunedì 13 maggio dalle ore 20.45

Quote Scommesse per Fiorentina-Monza

Pronostico Fiorentina-Monza di Serie A

Partita che conta solo per la Fiorentina, che con un successo si troverebbe in corsa per un posto nella prossima Conference League, ma attenzione che il Monza è una squadra che pareggia molto. Pronostico GOL SI più OVER 2.5 offerto a quota 2.10 su Betflag e Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

