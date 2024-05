Quote e risultati Serie A 36a giornata. Siamo agli sgoccioli del campionato di calcio italiano che nel weekend ha dato altri verdetti sulla Champions League con la Juventus qualificata, e soprattutto il sorprendente Bologna. Vediamo statistiche, ultimi aggiornamenti, risultati e quote anche per il prossimo turno.

Quote e risultati Serie A 36a giornata: i numeri dell’ultimo turno

Dopo il 5-0 dell’Inter in casa del Frosinone nell’anticipo del venerdì, la 36° giornata di Serie A è proseguita sabato con il Bologna che blinda la qualificazione alla prossima Champions League espugnando il Maradona (0-2 contro il Napoli). In serata il Milan batte 5-1 il Cagliari e conquista l’accesso alla prossima Supercoppa Italiana. Gli uomini di Ranieri dovranno invece giocarsi la salvezza fino all’ultima giornata.

Nel lunch match della domenica la Lazio di Tudor batte l’Empoli 2-0 e si assicura almeno la Conference League. Nel pomeriggio vittorie in rimonta per 2-1 del Genoa sul Sassuolo e del Torino in casa del Verona. La Juventus non va oltre l’1-1 contro la già retrocessa Salernitana, ma festeggia comunque la qualificazione alla prossima Champions insieme al Bologna in virtù del successo dell’Atalanta sulla Roma nel posticipo: al Gewiss Stadium decide una doppietta di uno scatenato De Ketelaere.

Statistiche Post-Match, campionato di calcio italiano

-Da inizio febbraio, il Bologna è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A (nove in 15 incontri). Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata per due match di fila contro il Napoli in Serie A per la prima volta dalla stagione 1977/78.

-Il Napoli non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (3N, 2P).

-Nessuna squadra ha sbagliato più rigori del Napoli in questa Serie A (quattro come Fiorentina e Hellas Verona).

-Il Napoli ha subito due gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in Serie A per la prima volta da 7 marzo 2010, anche in quel caso contro il Bologna. Il Bologna ha realizzato due gol nei primi 15 minuti fuori casa per la seconda volta nelle ultime 65 stagioni di Serie A, la prima dal 7 novembre 2015 contro l’Hellas Verona.

…

-Il Milan ha ritrovato la vittoria in Serie A per la prima volta dal 6 aprile scorso, chiusa una striscia di quattro partite consecutive senza vittorie nella competizione (3N, 1P).

-A partire dalla stagione di Serie A 1998/99, il Milan ha raccolto 18 vittorie e due pareggi nelle gare casalinghe disputate contro il Cagliari per una media punti di 2.80 a partita, la più alta nella competizione per una squadra contro una singola avversaria affrontata almeno 15 volte in casa nel periodo. Il Milan è la squadra che ha vinto più partite contro il Cagliari in Serie A (47).

-Nessuna squadra ha perso più partite in trasferta rispetto al Cagliari (12) in questa Serie A (a quota 12 anche Salernitana e Sassuolo).

-Il Milan ha segnato almeno cinque reti in una gara di Serie A per la prima volta dal 20 maggio 2023 (5-1 interno contro la Sampdoria).

-Il Cagliari ha perso una gara di Serie A subendo almeno cinque reti per la prima volta dal 3 aprile 2022 (1-5 contro l’Udinese, in trasferta).

…

-Da quando è arrivato Tudor, la Lazio ha conquistato 16 punti in sette partite di Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione in questo periodo (16 anche l’Inter). Tudor ha vinto la quarta partita casalinga su quattro alla guida della Lazio. Era da novembre 2021 che la Lazio non vinceva quattro partite casalinghe di fila.

-L’Empoli ha perso senza segnare tutte le ultime cinque trasferte di Serie A. L’Empoli è la squadra che ha segnato meno reti in questo campionato (26) e quella che ha chiuso più partite senza segnare (21). L’Empoli ha mancato l’appuntamento con il gol in otto delle ultime 10 partite: in questo periodo nessuno ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei.

…

-Il Sassuolo ha raccolto solamente un punto nelle ultime 10 trasferte di Serie A (9P, 1N) ed è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (31).

-Il Sassuolo ha subito 13 gol nei primi 15 minuti del secondo tempo: solo il Cagliari (14) ne conta di più in questa stagione di Serie A.

-Quello di Kumbulla è il quarto autogol del Sassuolo in questo campionato ed è la squadra che ne ha collezionati di più.

-18 punti guadagnati da situazione di svantaggio per il Genoa in questo campionato: solo il Napoli (20) ha fatto meglio.

…

-Dopo quattro partite, il Torino è tornato a segnare in una partita di Serie A, trovando la vittoria che mancava dal 30 marzo (1-0 contro il Monza).

-Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 31 gare in questa Serie A: più di qualsiasi altra squadra nei primi 45 minuti di gara nella competizione. Inoltre è la formazione che ha subito meno reti in questa frazione di gioco nei cinque maggiori campionati europei (sette come l’Inter).

…

-La Juventus ha pareggiato 13 delle 36 gare finora in questo campionato (18V, 5P): l’ultima volta che i bianconeri ne avevano impattate così tante a questo punto della stagione nella competizione risaliva al 2011/12. Da inizio febbraio, la Juventus è la formazione che ha impattato più gare nei Top-5 campionati europei in corso (otto). La Juventus ha pareggiato cinque match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile-maggio 2009.

-Solo il Bologna (63%, 17/27) conta una maggior percentuale di reti subite nella prima frazione di gioco rispetto alla Juventus in questa Serie A (57%, 16/28).

-Negli ultimi tre campionati di Serie A, solo Inter (52), Roma (51) e Napoli (49) hanno colpito più legni della Juventus nel torneo (47).

-La Salernitana è l’unica formazione a non avere ancora trovato il successo nel 2024 in Serie A (4N, 14P).

…

-L’Atalanta ha guadagnato 38 punti in 17 match al Gewiss Stadium in questo campionato (12V, 2N, 3P).

-Solo l’Inter (43) ha realizzato più gol dell’Atalanta (37, al pari della Roma) in partite casalinghe in questa stagione di Serie A.

-La Roma è l’avversaria contro cui l’Atalanta ha realizzato più gol nella sua storia in Serie A: 145 reti della Dea in 124 sfide.

-Solo l’Inter (13) ha segnato più reti della Roma su rigore (11) in questa stagione di Serie A.

Quote e risultati Serie A 36a giornata: miracolo Bologna in Champions League

Un’impresa memorabile. Così il presidente Joey Saputo ha definito la cavalcata del suo Bologna, che si è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Un traguardo che quasi nessuno avrebbe pronosticato a inizio stagione, ma reso sempre più plausibile nel corso dell’anno grazie ai risultati e alle prestazioni della squadra plasmata da Thiago Motta.

Il futuro è esaltante e gli stessi bookmaker sono ottimisti sul club emiliano, a prescindere da cosa si deciderà sul mister, corteggiato da Juventus e non solo. Si gioca @25 di quota l’ipotesi di uno Scudetto rossoblù entro il 2027, quota che sale @50 per una coppa europea entro lo stesso anno.

Più difficile @67 la conquista dell tricolore già nella prossima stagione. Ma ci sarà tempo per sognare ancora: per il momento i tifosi si godono la Champions, sessant’anni dopo l’ultima e unica partecipazione alla Coppa dei Campioni.

Quote e risultati Serie A 36a giornata: Como promosso. Chi scende?

Dopo il Parma, il Como. Sono serviti 21 anni per tornare in Serie A a questa società, ma ora il Como vuole sognare in grande. Non solo l’intenzione di rimanere nel massimo campionato, ma anche di dire la propria nelle parti alte della classifica, forte di una proprietà solida e grandi ambizioni. La possibilità che i lariani possano puntare alla qualificazione in una coppa europea esiste anche per i bookmaker: su Snai l’approdo in una competizione internazionale entro il 2026 paga infatti @10 volte la posta. Più difficile il sogno scudetto nelle prossime due stagioni, proposto a quota @50. Attenzione, però, al rischio di una retrocessione già nella Serie A 2024/2025, vista @2,50.

Parlando invece della retrocessione attuale, la situazione è disperata per il Sassuolo dopo l’ennesima sconfitta facendosi rimontare e dopo la determinante vittoria dell‘Udinese che scappa dalla zona calda dove lascia Empoli e Frosinone ma anche il Cagliari deve ancora soffrire per la salvezza, e gli stessi friulani rimangono solo un punto avanti al 18° posto. Ecco le quote per la retrocessione:

Quote e risultati Serie A 36a giornata: Betting Trends

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 5 vittorie per le squadre di casa, 4 vittorie esterne e 1 solo pareggio, quello della Juve. A livello reti si segnalano 6 partite su 10 da Gol SI, e anche 6 Over 2.5,

Ecco il riassunto dei principali trend stagionali per il campionato di calcio italiano con i dati sulle giocate 1X2 e a seguire il report sui Corner e sui Cartellini. Infine oggi vediamo anche il report, squadra per squadra, su Over-Under in casa e in trasferta.

Prossimo turno con Fiorentina-Napoli, Inter-Lazio e Bologna-Juventus

Vediamo le prime quote e come stanno puntando gli scommettitori di PW365 per il prossimo turno di campionato, la 37° giornata di Serie A in campo dal 17 al 20 maggio 2024.

La giornata inzierà con l’anticipo di venerdì 17, Fiorentina-Napoli. A Firenze abbiamo i viola leggermente favoriti in quota sui partenopei e sono spaccati anche gli scommettitori, al 38% sulla Fiorentina e al 35% sul Napoli. Al sabato si continua con due partite, tra cui Torino-Milan. Domenica si inizia con una sfida delicatissima per la salvezza, Sassuolo-Cagliari. Neroverdi avanti in quota @2.25 e appoggiati dal 42% delle prime preferenze, contro i sardi che si fermano al 30% esatto.

Il big match di giornata è Inter-Lazio con i nerazzurri favoriti @1.64 e appoggiati dal 57% degli scommettitori, contro il 20% che va sulla Lazio, nonostante l’Inter abbia già da tempo vinto lo scudetto. In serata ci spostiamo all’Olimpico per Roma-Genoa. Il turno si chiuderà con un doppio posticipo al lunedì: Salernitana-Venezia e in serata Bologna-Juventus, sfida tra le due squadre che proprio nell’ultimo turno hanno avuto la conferma della qualificazione alla prossima Champions.

