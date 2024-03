Altra sfida salvezza prevista da questa giornata di Serie A, dove il Sassuolo ospiterà lunedì 1 aprile 2024, alle ore 15 a Reggio Emilia l’Udinese. Pronostico Sassuolo-Udinese, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo ha ripreso a respirare dopo la vittoria di misura sul Frosinone, nell’ultima giocata di Seria A giocata in casa. Prima della pausa è arrivata la sconfitta di misura a Roma contro i giallorossi, dove i neroverdi hanno comunque dimostrato una solidità che per la maggior parte della stagione non si è vista.

L’Udinese sembrava essersi lanciata ad corsa per salvarsi prima delle ultime giornata dopo la vittoria in casa della Lazio, costata la panchina a Maurizio Sarri.

Invece, nell’ultimo turno, la squadra friulana ha fatto un passo indietro perdendo nettamente in casa contro il Torino. Probabilmente tra le sette squadre in lotta per la salvezza è quella con maggiore qualità tecnica, però servono anche i risultati.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Ruan, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca.

Il Sassuolo dovrà provare a salvarsi senza il suo faro Domenico Berardi. Al suo posto dovrebbe essere confermato Grégoire Defrel, con Cristian Volpato pronto a subentrare. Per il resto solita formazione per Davide Ballardini.

Potrebbe tornare dal 1′ minuto Lazar Samardzic tra i friuliani. Pare ci sia stato un chiarimento tra il talentuoso serbo e l’allenatore dopo le tre panchine consecutive. In attacco dubbio Lorenzo Lucca, tornato acciaccato dall’esperienza azzurra.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Udinese, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 1 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Udinese

Partita in sostanziale equilibrio per le quote offert dai bookmaker. La vittoria interna del Sassuolo bancata a 2.90 Sisal e 2.85 Snai, pareggio a 3.25 Sisal e AdmiralBet, vittoria Udinese a quota 2.55 Betway e AdmiralBet.

Pronostico Sassuolo-Udinese di Serie A

Una sconfitta per il Sassuolo sarebbe pensatissima e la salvezza deve passare da un risultato positivo in questa sfida. Proviamo a dare fiducia ai neroverdi, non si tratta di un’ultima spiaggia, ma ci siamo vicini.

Pronostico: 1X a quota 1.50 AdmiralBet e Betway.

Pronostico Special per Sassuolo-Udinese

Armand Lauriente è stato uno dei giocatori più deludenti di questa stagione. Con l’assenza di Domenico Berardi le responsabilità del reparto offensivo passano da lui. Da provare un Gol o Assist a 2.55 Sisal, e a quota 2.05 Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-0