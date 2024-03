Sfida a tinte giallorosse quella di lunedì tardo pomeriggio a Via del Mare. Il Lecce ospita la Roma, partita per i capitolini che fa da battistrada in vista del derby ed il doppio confronto con il Milan in Europa League. Lecce-Roma di Serie A, pronostico, scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La prima pillola della cura Gotti ha funzionato. In una partita tutt’altro che semplice in casa della Salernitana il Lecce è tornato ad i tre punti ed a non subire nessun gol in Serie A.

Se è vero che la salvezza passera dagli scontri diretti, dei quali un paio si giocheranno in Salento, è vero che sfruttare adesso il momento anche in questa giornata non sarebbe male.

La Roma viene dalla vittoria di misura sul Sassuolo. Da quando è in panchina Daniele De Rossi la squadra ha cambiato passo ed ora è una delle principali candidati al quarto posto in classifica.

All’orizzonte la doppia sfida con il Milan in Europa League che potrebbe sancire la lotta per questa competizione, persa lo scorso anno in finale contro il Siviglia.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Piccoli; Krstovic.

Roma (3-4-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Angelino; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.

Luca Gotti potrebbe confermare in blocco la squadra che ha vinto a Salerno, quindi con Roberto Piccoli di nuovo nel ruolo di esterno sinistro sulla trequarti dietro a Nikola Krstovic.

Assenze pesanti in casa Roma. Paulo Dybala sembra sulla via del recupero, ma difficilmente verrà rischiato in questa sfida soprattutto in ottica delle prossime partite derby e doppio confronto europeo con il Milan. Mancherà anche Lorenzo Pellegrini per squalifica, al suo posto favorito Houssem Aouar rispetto a Tommaso Baldanzi.

Dove vederla in TV

Lecce-Roma, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 1 aprile 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Roma

Favorita per la vittoria la Roma, bancata a 1,84 Betway e 1,83 AdmiralBet, il pareggio è offerto a quota 3.55 AdmiralBet e 3.53 Betway, la vittoria del Lecce a quota 4.50 Snai e Sisal.

Pronostico Lecce-Roma di Serie A

E’ un’occasione importante per il Lecce. Mancheranno i due giocatori più in forma della Roma ed è impossibile che la squadra di Daniele De Rossi non pensi alle prossime decisive sfide. Ci piace la doppia chance in favore dei salentini, puntiamo come pronostico ad una quota più bassa che dovrebbe comunque entrare.

Pronostico: Segna gol casa a quota 1,52 AdmiralBet e 1.49 Betway.

Pronostico Special per Lecce-Roma

Quest’anno è mancato in fase realizzativa, rispetto alla passata stagione, ma è sempre uno dei più pericolosi sui calci da fermo. Un tiro in porta di Federico Baschirotto a quota 5.00 Sisal e Snai merita un chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2