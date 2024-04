Quote e risultati Serie A 30a giornata. Tutti gli aggiornamenti sul campionato di calcio italiano sempre in mano all’Inter mentre l’Atalanta vince una sfida importante a Napoli nella corsa Champions. Vediamo anche tutti i betting trend e le quote anteposto aggiornate sulla Serie A, col prossimo turno che sarà quello del derby della capitale e di Juve-Fiorentina.

La 30° giornata di Serie A si era aperta con il 3-0 dell’Atalanta al Maradona contro il Napoli, che si allontana sempre di più dalla zona Champions dopo il ko in questo scontro diretto per la top-4. Buona la prima all’esordio per Tudor sulla panchina della Lazio: i biancocelesti superanoa all’Olimpico la Juve grazie a una rete di Marusic al 93′.

Proprio il Bologna blinda la quarta posizione dopo il netto 3-0 alla Salernitana (Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis) e allunga sulla Roma, che scivola a -5 dai felsinei dopo lo 0-0 di Lecce. Il Milan espugna il Franchi di Firenze per 2-1 grazie alle reti di Loftus-Cheek su assist di Leao e dello stesso portoghese, dopo il gol del momentaneo pareggio di Duncan. I rossoneri rimangono a 14 punti dall’Inter, vittoriosa nel posticipo contro l’Empoli per 2-0.

Nella parte bassa della classifica finiscono con un pari per 1-1 Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese: i sardi e i veneti viaggiano a braccetto a quota 27 punti, a +2 dal terzultimo posto, mentre i neroverdi, guidati da Ballardini, rimangono penultimi a quota 24 punti. Il Frosinone raggiunge a quota 25 punti l’Empoli dopo il pareggio contro il Genoa. Il Torino supera in campo e in classifica il Monza: i granata vincono grazie a una rete su rigore di Sanabria e salgono a quota 44 punti, scavalcando anche la Fiorentina, mentre i brianzoli restano a 42.

Quote e risultati Serie A 30a giornata: Statistiche e Betting Trends

Anche in questo turno di campionato (come in quello prima) abbiamo visto 7 Under e soli 3 Over in Serie A che nelle ultime giornate è stato un campionato da poche reti. 4 vittorie interne, 2 successi in trasferta e ben 4 pareggi nella 30° giornata di Serie A. Vediamo tutti gli aggiornamenti della stagione di Serie A.

Quote e risultati Serie A 30a giornata: classifiche campionato di calcio

TABELLINO 30° GIORNATA SERIE A

Napoli-Atalanta 0-3 (26′ Miranchuk, 45′ Scamacca, 88′ Koopmeiners)

Genoa-Frosinone 1-1 (30′ Gudmundsson rig. (G), 36′ Reinier (F))

Torino-Monza 1-0 (69′ Sanabria rig.)

Lazio-Juventus 1-0 (93′ Marusic)

Fiorentina-Milan 1-2 (47′ Loftus-Cheek (M), 50′ Duncan (F), 53′ Leao(M))

Bologna-Salernitana 3-0 (14′ Orsolini, 44′ Saelemaekers, 92′, Lykogiannis)

Cagliari-Hellas Verona 1-1 (30′ Bonazzoli (V), 74′ Sulemana (C))

Sassuolo-Udinese 1-1 (41′ Defrel (S), 44′ Thauvin (U))

Lecce-Roma 0-0

Inter-Empoli 2-0 (5′ Dimarco, 81′ Sanchez)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas Verona 27

Cagliari 27

Frosinone 25

Empoli 25

Sassuolo 24

Salernitana 14

Prossimo Turno: derby della capitale e Juve-Fiorentina

Si torna in campo venerdì 5 aprile con l’anticipo della 31° giornata di Serie A, Salernitana-Sassuolo, scontro nelle parti basse della classifica. Il turno sarà lungo visto che ci giocherà fino al posticipo di lunedì 8 aprile con Udinese-Inter. I nerazzurri sono favoriti @1.48 di quota e appoggiati dal 64% delle prime puntate su PW365.

Le sfide più interessanti si giocano nel weekend. Sabato pomeriggio c’è il derby della Capitale con Roma-Lazio. Le prime quote danno i giallorossi molto favoriti @2.10 rispetto ai biancocelesti offerti @3.75 e non è da scartare nemmeno il Pareggio @3.15, appoggiato dal 30% delle prime giocate, col 45% degli scommettitori che punta sulla Roma. Domenica tocca ad un altra grande rivalità: Juventus-Fiorentina. I bianconeri sono favoriti @1.83 di quota e sono appoggiati dal 57% degli scommettitori rispetto al 22% degli scommettitori che puntano sul successo esterno dei viola fino @4.30 volte la posta.

